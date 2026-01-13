El CEST plantea a Obras Públicas que agilice las obras en la comarca

La preocupación social y empresarial en la comarca por los proyectos pendientes en carreteras, movilidad, vivienda, costas y puertos conforman la agenda que el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) trasladaron al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y al viceconsejero de Infraestructuras, Francis González. El colectivo que preside Javier Cabrera mantuvo un encuentro que «permitió abordar los principales retos estructurales que en la actualidad tienen estrangulado el crecimiento económico y la calidad de vida en el sur de la Isla».

Durante el almuerzo, los representantes del Círculo expusieron las dificultades que afronta el territorio en materia de vivienda y cuáles han sido los resultados prácticos de las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno para solucionar la crisis y las dificultades que padecen «especialmente trabajadores y familias». Asimismo, debatieron en torno a «los graves problemas de congestión viaria que afectan a la productividad, al turismo y al día a día de miles de personas». Cabrera señaló que «se expuso la necesidad de acelerar el inicio de las obras».

Al respecto, Pablo Rodríguez y Francis González aludieron a avances en los que ya trabaja el Ejecutivo autonómico para responder a estas necesidades, tanto en el impulso de la construcción de vivienda como en la mejora de las infraestructuras de transporte. Entre las actuaciones destacadas se encuentra la ampliación del tercer carril de la autopista del Sur (TF-1) en el tramo comprendido entre Oroteanda (San Miguel de Abona) y Playa de las Américas (Adeje), así como el avance de los trabajos para el tramo entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Oroteanda (San Miguel de Abona), considerados claves para aliviar uno de los principales cuellos de botella de la Isla.

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur, Javier Cabrera, subrayó la relevancia de este tipo de reuniones «con los responsables de la consejería que gestiona materias del máximo interés para la sociedad y el empresariado del Sur» como son carreteras, movilidad, vivienda, costas y puertos, ya que sus áreas de actuación «inciden de manera directa tanto en la competitividad del tejido empresarial como en el bienestar del conjunto de la ciudadanía».

Este encuentro «nos ha permitido trasladar de forma directa y clara nuestro sentir y nuestra visión sobre la situación real que vive el Sur en ámbitos tan determinantes como el acceso a la vivienda y la movilidad. Son dos pilares básicos para garantizar el desarrollo económico, atraer inversión».