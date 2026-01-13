El Ayuntamiento de Icod de los Vinos disuelve la gerencia municipal de Urbanismo

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos disolvió la Gerencia Municipal de Urbanismo en un pleno extraordinario y urgente porque "no estaba cumpliendo con el claro objetivo para el que fue creada: que el Consistorio tuviera una herramienta externa especializada y ágil, técnicamente reforzada, para gestionar todo lo que tuviera que ver con el urbanismo, el patrimonio o el medio ambiente", según el concejal de Urbanismo, Jorge González Socas, quien abanderó la disolución del organismo autónomo.

Un socio de gobierno opositor

El acuerdo fue adoptado con los votos a favor de Alternativa Icodense (AI), el partido que tiene mayoría en el equipo de gobierno actual, y de los tres concejales no adscritos: dos militaron en el Partido Popular (PP) y el otro, en Coalición Canaria (CC). El socio de gobierno de Alternativa Icodense, Gerardo Rizo (PSOE), se opuso a la desaparición del organismo por ser una "decisión equivocada". Según el socialista, su partido no apoya esta medida "ni en el fondo ni en la forma. Decisiones de esta envergadura deben abordarse con transparencia, diálogo y participación real".

Teoría

Para Jorge González, la gerencia urbanística "se quedó mucho en la teoría. Desde que llegué al Ayuntamiento -en 2023- consulté con los técnicos qué estaba ocurriendo con la entidad y todos coincidían en que no se estaban cumpliendo los fines para los que se había creado". Nunca se dotó de personal propio, por lo que no cuenta con autonomía. "Tenemos un único arquitecto municipal que está a caballo entre la gerencia y las obras del consistorio", explicó. Añadió que el Ayuntamiento icodense tiene "muy mala estructura en cuestión de personal con unas carencias tremendas y eso se estaba reproduciendo en el organismo autónomo urbanístico".

No eficiente

Otro de los motivos para disolver la Gerencia Municipal de Urbanismo es que "no está siendo una herramienta eficiente, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el económico. No se ejecuta el presupuesto y tampoco es un instrumento ágil a la hora de conceder licencias, por ejemplo. No supone una mejora", aseguró.

Para el edil de Urbanismo icodense solo quedaban dos opciones: "Mirar para otro lado y seguir como siempre o tomar la decisión de disolverla. No hemos eliminado Urbanismo, sino una estructura que no funcionaba. Seguiremos trabajando con el mismo personal del Ayuntamiento sin tener esa duplicidad".

Desencuentro

En cuanto a la oposición de su socio de gobierno, Gerardo Rizo (PSOE), el concejal aseguró que "intentamos hacerle comprender que la Gerencia Municipal de Urbanismo era una traba para otras gestiones y que la dotación de personal no sería posible. No lo entendieron así y buscamos los apoyos en el resto del pleno. Siempre hay puntos de encuentro y desencuentro en un pacto".

Casi 20 años

Este organismo autónomo de Icod de los Vinos se creó en 2007, bajo el gobierno de Diego Afonso (CC) y siendo concejal del área Francis González, quien fuera alcalde de la Ciudad del Drago en el mandato anterior. Al respecto, González Socas afirmó que "no se trata de una guerra por el hecho de disolver algo que ellos crearon. Simplemente, es una cuestión de eficiencia. Además, todos los partidos han gobernado en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos tras la creación de la entidad urbanística y nunca la han dotado para permitir un funcionamiento con autonomía".