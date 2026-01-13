La Aemet prevé lluvias débiles y moderadas en Tenerife, pero pone a dos islas en aviso amarillo

Las lluvias tendrán protagonismo este martes, 13 de enero, en Tenerife, ya que se espera una jornada con precipitaciones débiles a moderadas en el norte y sudeste de la isla.

Pero si bien se esperan lluvias en Tenerife, no será tan significativas como en otros puntos del archipiélago.

De hecho, en la jornada de este martes serán Lanzarote y Fuerteventura las islas en las que se esperan las precipitaciones más fuertes. Por ello, el Gobierno de Canarias activará la prealerta por lluvias en estas islas desde las 10:00 horas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso amarillo entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Frente frío

En concreto, se espera que un frente frío cruce el archipiélago dejando precipitaciones débiles a moderadas en las vertientes norte, con probables chubascos localmente fuertes, que podrán alcanzar y/o superar los 15 milímetros en una hora, en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en la zona norte.

Además, no se descartan tormentas en el entorno de las dos islas.

Previsión en las islas occidentales

Previsión por islas de la Aemet para las occidentales recogida por EFE:

TENERIFE

Nuboso con lluvias débiles a moderadas en el norte y sudeste.

Intervalos nubosos en el resto, con menor probabilidad de lluvia. Se abrirán claros al final del día. Cota de nieve entre los 2.300 y 2.500 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte que será más acusado en cumbres centrales donde serán probables las heladas débiles. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste, suroeste y cumbres, con alguna racha ocasional muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 21

LA GOMERA

Nuboso con probables lluvias débiles a moderadas en el norte. Intervalos nubosos en el resto, con menor probabilidad de lluvia. Se abrirán claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes oeste y este, con alguna racha ocasional muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 23

Caudal del barranco de Santos tras las fuertes lluvias de principios de año. / .

LA PALMA

Cielos nubosos con lluvias moderadas en el norte y oeste, y con menor probabilidad y de carácter más local en la vertiente este. Se abrirán claros al final del día. Temperaturas máximas sin cambios, salvo ligero descenso en el norte. Mínimas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes oeste y este, con alguna racha ocasional muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 20

EL HIERRO

Nuboso con probables lluvias débiles a moderadas en el norte e intervalos nubosos en el resto. Se abrirán claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con algunos intervalos de fuerte en cumbres y extremos oeste y noreste, con alguna racha ocasional muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 17