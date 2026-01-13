Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet alerta de fuertes vientos este miércoles en Tenerife

Se esperan lluvias débiles en las medianías del norte y el oeste de la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Canarias vivirá este miércoles, 14 de enero, una jornada marcada por los fuertes vientos. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que se espera un día con viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, y con brisas en el oeste; en cumbres centrales, componente norte fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.

Además, se prevé que haya intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el este y con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías del norte y del oeste, mientras que las temperaturas seguirán, en general, con pocos cambios.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, la Aemet pronostica intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento.

Imagen de archivo de un joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

Temperaturas con pocos cambios en general. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, siendo de componente norte en las islas más orientales.

En cumbres centrales de Tenerife, componente norte fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.

Olas de hasta cuatro metros

Además de esto, hay que tener en cuanta que el archipiélago está, desde las 18:00 horas de este martes, en prealerta por fenómenos costeros. Una situación que afecta al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; así como al litoral norte de Tenerife y Gran Canaria.

Esta medida, adoptada por el Gobierno de Canarias, se ha tomado teniendo en cuenta la previsión del tiempo, que indica mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 3 – 4 metros.

Viento del noroeste de fuerza 3 - 5 (12 – 38 km/h), arreciando a 6 (39 – 49 km/h) en zonas expuestas, rolando por la noche a norte o noreste. Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste.

Noticias relacionadas y más

Este episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas.

