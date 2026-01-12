La Policía Nacional alerta a los tinerfeños sobre el ajuste de WhatsApp que aprovechan los estafadores

Con el avance de las tecnologías, los engaños se han vuelto cada vez más profesionales y simples gestos aparentemente inofensivos, pueden convertirse en una gran oportunidad para los ciberdelincuentes. Su objetivo es acceder a los datos personales y bancarios de las víctimas para vaciar las cuentas bancarias y realizar futuras estafas.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a todos los ciudadanos para que presten atención cuando reciben un mensaje.

Descarga de archivos automática

"¿Sabías que puedes estar recibiendo un virus sin darte cuenta solo por abrir un mensaje?", así empieza el vídeo publicado en redes sociales una agente de la Policía Nacional. Esto se debe a que WhatsApp permite descargar automáticamente archivos cuando el móvil está conectado a una red Wifi o a datos móviles. Aunque esta opción sea práctica para los usuarios, los ciberdelincuentes se aprovechan de ella.

El ciberdelincuente se pone en contacto contigo a través de WhatsApp, generalmente con algún tipo de pretexto para ganarse tu confianza. Ahí está el problema, solo con descargar el mensaje podrías estar recibiendo un virus en tu teléfono", explica.

"Lo más peligroso es que como todos tenemos activada la descarga automática de archivos en WhatsApp el archivo se descarga sin que tengas que hacer nada", asegura

Cómo desactivarla

Las autoridades insisten en que desactivar la descarga automática es la medida más eficaz para prevenir este tipo de fraude. De esta manera, el usuario lleva el control sobre los contenidos que almacena en su dispositivo y puede seleccionar que archivos antes de abrirlos. Par ello, deben desactivar la función de descarga automática de archivos:

Abre WhatsApp y ve a ajustes A continuación, entra en almacenamiento y datos. Una vez dentro, encontrarás la opción de descarga automática de archivos Desactiva todas las opciones que aparecen (fotos, vídeos, audio y documentos)

Además, recomienda siempre desconfiar de mensajes procedentes de números desconocidos, nunca abrir enlaces sospechosos y mantener siempre las aplicaciones actualizadas.

"De esta manera, elegirás qué descargar y cuándo hacerlo", concluye