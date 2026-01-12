Quiénes son las integrantes de Nueva Línea, el fenómeno musical que arrasa en redes

No hay famoso que no haya cantado su canción. Tampoco que se haya sumado al viral del momento en redes sociales. Ni un solo famoso y ni un solo canario, por supuesto. La banda tinerfeña Nueva Línea lleva acumulando cientos de miles de seguidores desde hace muchos meses en TikTok, pero es ahora cuando ha alcanzado el verdadero éxito. 'Un beso', que seguro que habrá puesto BSO a tus trayectos en guagua u horas tumbado en el sofá deslizando reels de Instagram, acumula más de 22 millones de reproducciones en las diferentes redes sociales y se consolida en el tercer puesto de guilty pleasures más escuchados en Spotify. ¿Un éxito? Evidentemente. Su millón de seguidores lo corroboran.

Pero la historia de Nueva Línea se remonta 23 años atrás. Desde sus inicios, la idea de una orquesta compuesta por chicas estaba presente. Su manager y director, José Marrero, decidió apostar por voces femeninas para diferenciarse del resto de grupos, ya que el 90% de las orquestas en Canarias eran masculinas. Así lo cuenta en declaraciones exclusivas a El Día. Por la banda han pasado numerosas cantantes y músicos. Pero la última renovación es la que ha hecho que se vuelva viral. Dentro de muy poco Sofía, Raquel, Mayte y Alicia cumplirán su primer año juntas.

Lo hacen en un momento en el que reciben decenas de propuestas diarias para ofrecer conciertos en los distintos municipios de toda España. Hasta han firmado un contrato de distribución con Universal Music España y han protagonizado su primer photocall a nivel nacional. Además, profesionales del sector, del arte y las redes sociales, aseguran que serán las verdaderas estrellas del Carnaval de las islas en 2026.

¿Quiénes son las actuales integrantes de la ya famosa banda de verbenas? Te las presentamos una a una:

Sofia Marrero, de Nueva Línea / Instagram

Sofía Marrero

Sofía es una de las cuatro voces principales de Nueva Línea y, pese a ser la integrante más joven del grupo, se ha consolidado rápidamente como una de las más reconocibles del proyecto. Su trayectoria musical comenzó en formaciones previas vinculadas al folclore y al pop, estilos que le permitieron desarrollar una versatilidad vocal que hoy aporta frescura y personalidad al sonido de la orquesta. Desde su incorporación, su timbre y su manera de interpretar han conectado con el público, convirtiéndola en una pieza clave en el escenario.

En el plano personal, Sofía compagina su carrera artística con sus estudios, siguiendo el mismo camino de esfuerzo y disciplina que sus compañeras. Se encuentra en pleno proceso de crecimiento profesional, construyendo poco a poco su identidad musical mientras vive con ilusión y naturalidad la proyección inesperada y el reconocimiento que el grupo ha alcanzado en los últimos tiempos.

Raquel González, de Nueva Línea / Instagram

Raquel González

Raquel es la solista femenina de Nueva Línea y una de las voces que mejor representa el carácter festivo y cercano de la orquesta. Creció rodeada de música en verbenas y fiestas populares, un entorno que marcó su relación natural con el escenario y el público, aunque nunca llegó a imaginar que acabaría formando parte de una orquesta profesional. Su incorporación al proyecto supuso un punto de inflexión en su trayectoria, descubriendo una faceta artística que ha ido desarrollando actuación tras actuación. Su voz, fresca y reconocible, junto a una presencia escénica espontánea y cercana, encaja a la perfección con el espíritu de Nueva Línea, conectando con públicos de todas las edades.

Raquel aporta naturalidad, energía y complicidad en cada directo, convirtiéndose en un apoyo fundamental para el sonido y la puesta en escena del grupo. Su historia refleja cómo la pasión por la música puede abrir caminos inesperados y transformarse en una experiencia artística y personal única.

Mayte Cabrera, de Nueva Línea / Instagram

Mayte Cabrera

Mayte es la mayor de las cuatro integrantes del grupo. Su llegada a la orquesta es relativamente reciente, pero su incorporación ha aportado madurez y solidez al proyecto, tanto a nivel vocal como escénico. Su experiencia vital se refleja en una interpretación segura y equilibrada, que encaja con naturalidad en el sonido colectivo de la formación.

Fuera del escenario, Maite representa la realidad de muchas jóvenes artistas que luchan por abrirse camino en el mundo de la música sin dejar de lado sus responsabilidades diarias. Compagina sus estudios, su trabajo y su compromiso con Nueva Línea, demostrando una gran capacidad de organización y esfuerzo personal.

Este equilibrio entre vida profesional y pasión artística cobra aún más valor en un momento en el que la orquesta vive una gran proyección y se ha convertido en un fenómeno viral, haciendo de Maite un ejemplo de constancia y dedicación dentro y fuera del escenario.

Alicia Padilla, de Nueva Línea / Instagram

Alicia Padilla

Alicia, de Nueva Línea, es un claro ejemplo de crecimiento y adaptación dentro del proyecto. Su incorporación a la formación supuso un reto personal y profesional, ya que llegó sin conocer el repertorio tradicional de las verbenas canarias, un pilar fundamental en el estilo de la orquesta. Lejos de ser un obstáculo, esta circunstancia se convirtió en una oportunidad de aprendizaje: Alicia tuvo que estudiar y asimilar todas las canciones desde cero, demostrando una gran capacidad de trabajo y compromiso.

Su actitud constante y su dedicación han sido clave para integrarse plenamente en el grupo en un corto periodo de tiempo. En el escenario, aporta frescura, energía y una interpretación cuidada que ha enriquecido el repertorio habitual. Su estilo y predisposición han contribuido a conectar con un público más amplio y diverso, reforzando la identidad actual de la orquesta y su proyección.

Sofía, Raquel, Mayte y Alicia son ya historia de Canarias. El formato de verbena autóctono es, sin duda, el mejor para disfrutar de una fiesta. Una forma de gozo que ha ido disminuyendo con el paso de los años en el sur del país y, sin embargo, en el norte no ha perdido su poder. Empieza la dominación cultural de nuevas generaciones que han llegado para modernizar las tradiciones, porque estas se modernizan y adaptan al lenguaje actual... o se olvidan.

¡Larga vida a Nueva Línea!