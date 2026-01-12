Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El meteorólogo Samuel Biener alerta de un cambio radical del tiempo en Tenerife a partir de mañana: "Giro de 180º en Canarias y se esperan 100 l/m²"

El archipiélago se prepara para la llegada de una borrasca que afectará a cinco comunidades

Así están las balsas de Tenerife

Así están las balsas de Tenerife

Arturo Jiménez

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Tenerife vivirá hoy una jornada marcada por la calma, que servirá como antesala a un cambio brusco de tiempo a partir de mañana. El meteorólogo Samuel Biener, de Meteored (tiempo.com), ha advertido de un pronóstico poco alentador para los próximos días, en los que Canarias se verá afectada por una borrasca procedente de la Península, que traerá lluvias, viento y un descenso de las temperaturas en varias zonas del Archipiélago.

Una borrasca atlántica ya está dejando lluvias intensas en la Península y su influencia se hará notar en Canarias a partir de mañana, con especial atención a Tenerife. Según Samuel Biener, el tiempo cambiará de forma notable en las próximas horas con la llegada de un frente activo, reforzado por la entrada de humedad atlántica, que podría intensificar las precipitaciones en varias zonas del Archipiélago.

Modelo Europeo ECMWFpara las 18 horas de mañana martes 13 de enero

Modelo Europeo ECMWFpara las 18 horas de mañana martes 13 de enero / Meteored

El meteorólogo advierte de que caerán precipitaciones localmente moderadas y episodios más activos en las zonas más expuestas de las islas.

Tenerife y toda la provincia sufrirán los efectos del temporal

Samuel Biener explica que Tenerife notará los efectos indirectos del sistema frontal que entra por el oeste peninsular: "Las precipitaciones afectarán sobre todo al oeste peninsular y a Canarias, donde serán localmente intensas e irán acompañadas de algunas tormentas ocasionales. En puntos bien expuestos de la vertiente atlántica pueden acumularse hasta 100 l/m², e incluso más, entre hoy y mañana".

Dailymotion Video Player

Video de Dailymotion sobre el tema solicitado.

En su pronóstico publicado en Meteored, el experto alerta de que las lluvias alcanzarán el archipiélago en forma de chubascos, que serán más frecuentes en la vertiente norte de la isla, especialmente en áreas de medianías y zonas de mayor relieve, donde la orografía favorecerá la acumulación de precipitaciones.

El frente atlántico entrará por La Palma, donde los modelos meteorológicos prevén lluvias desde primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la borrasca se desplazará hacia el este, extendiendo las precipitaciones a Lanzarote y Fuerteventura, especialmente a partir de media tarde. En ese recorrido, Tenerife y Gran Canaria quedarán en pleno paso del sistema, con una mayor incidencia en la capital tinerfeña desde las 14:00 horas, cuando se esperan los episodios más significativos de lluvia.

Modelo europeo ECMWF martes 13 de enero 6 de la mañana

Modelo europeo ECMWF martes 13 de enero 6 de la mañana / Meteored

Según el análisis meteorológico, no se descarta que en algunos momentos puedan ir acompañadas de tormentas ocasionales. La AEMET no ha activado avisos en ninguna isla de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología si ha encendido avisos amarillos en Lanzarote y Fuerteventura.

El viento también estará presente, pero no se esperan rachas extremas. Soplará con componente suroeste, aportando aire húmedo que contribuirá a reactivar las lluvias en el norte de Tenerife y a mantener un ambiente más fresco y desapacible, en contraste con la relativa estabilidad de días anteriores.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La cola del frente que atraviesa la Península será la responsable de este episodio en Canarias. En el caso de Tenerife, las precipitaciones no serán tan intensas como en Galicia o el oeste peninsular, pero sí lo suficientemente persistentes como para dejar registros destacables en el norte insular, con un ambiente más inestable y cielos cubiertos durante buena parte del día.

TEMAS

El meteorólogo Samuel Biener alerta de un cambio radical del tiempo en Tenerife a partir de mañana: "Giro de 180º en Canarias y se esperan 100 l/m²"

La Policía Nacional alerta a los tinerfeños sobre el ajuste de WhatsApp que aprovechan los estafadores

La Policía Nacional alerta a los tinerfeños sobre el ajuste de WhatsApp que aprovechan los estafadores

Las balsas de Tenerife se recuperan tras las lluvias y garantizan el riego del campo en verano

La Guardia Civil alerta a los tinerfeños sobre el timo de la grúa pirata: así engañan a los conductores tras una avería

La Guardia Civil alerta a los tinerfeños sobre el timo de la grúa pirata: así engañan a los conductores tras una avería

Las guaguas gratis captan un millón de pasajeros más en Santa Cruz

La Aemet anticipa un lunes tranquilo en Tenerife con cielos despejados y temperaturas estables

La Aemet anticipa un lunes tranquilo en Tenerife con cielos despejados y temperaturas estables

La Laguna busca cómo blindar los árboles en suelo privado tras la tala de un drago

Operación histórica contra el narcotráfico al oeste de Canarias: el carguero llega a Tenerife con siete toneladas de cocaína

Operación histórica contra el narcotráfico al oeste de Canarias: el carguero llega a Tenerife con siete toneladas de cocaína
