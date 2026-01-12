El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de nuevas borrascas atlánticas en Tenerife a partir de mañana: "Vemos algunas pinceladas de nieve"

El meteorólogo Rubén Vázquez, de Meteovigo, ha publicado un nuevo pronóstico en el que advierte de la llegada de un nuevo frente de lluvias a Tenerife y al conjunto de la provincia tinerfeña, con efectos que también se extenderán a otras zonas del Archipiélago. A partir de mañana, Canarias notará la influencia de un frente atlántico procedente de la Península, donde ya ha dejado frío y precipitaciones, y que volverá a traer inestabilidad meteorológica a las Islas.

Nubosidad en Canarias

La atmósfera tendrá un gran dinamismo durante esta semana, con especial incidencia mañana martes 13 de enero. La aproximación de borrascas atlánticas y vaguadas mantendrán la inestabilidad en las islas.

Tenerife se prepara para lluvias desde mañana

Los cambios del tiempo se notarán especialmente en Tenerife y la provincia, donde se esperan precipitaciones en la vertiente norte, medianías y un descenso de las temperaturas, con un ambiente más propio del invierno avanzado.

Modelo Europeo ECMWFpara las 18 horas de mañana martes 13 de enero / Meteored

Tras varios días de seguimiento de los modelos, Rubén Vázquez confirma que la circulación atlántica continuará activa "sin fecha clara de caducidad", afectando al archipiélago con sucesivas pulsaciones de aire frío que favorecerán la nubosidad y los chubascos, sobre todo en las islas más montañosas.

Estas serán las zonas afectadas por las lluvias en Tenerife

Los modelos apuntan a que las precipitaciones volverán a Canarias entre martes y miércoles, con mayor incidencia en las islas orientales en una primera fase, algo poco habitual, y posteriormente en las vertientes norte de las islas occidentales.

En el caso de Tenerife, las lluvias se concentrarán en el norte, nordeste y zonas de medianías, donde la orografía intensifica los acumulados.

Aunque no se prevén episodios extremos, sí se esperan acumulados moderados en algunos puntos, especialmente cuando las bandas nubosas se desplacen desde el Atlántico y queden retenidas por el relieve insular.

Temperaturas por debajo de la media en Canarias

Según Rubén Vázquez, Canarias quedará bajo la influencia de masas de aire más frías de lo habitual, lo que provocará temperaturas por debajo de la media climatológica, especialmente en Tenerife y el resto de islas occidentales.

Este descenso se notará con más claridad en zonas altas y durante la noche, con un ambiente más fresco en medianías y cumbres. El patrón frío podría prolongarse durante buena parte de la segunda quincena de enero, según las tendencias a medio plazo.

Puede volver la nieve al Teide

Rubén Vázquez ha avanzado que "se observan algunas pinceladas de nieve en Canarias". En su pronóstico, el meteorólogo apunta a que las cumbres más altas del Teide se podrían cubrir de blanco este fin de semana.

El Día

Los modelos contemplan esta posibilidad si se confirma la entrada de aire marítimo-polar prevista para finales de semana. Aunque todavía es pronto para concretar cotas, Vázquez señala que "podría regresar la nieve a las zonas más elevadas", algo que dependerá de la intensidad final del enfriamiento.

Las islas orientales tienen avisos amarillos activos

Para hoy no hay ninguna alerta activa ni para mañana en la gran mayoría del archipiélago. Sin embargo, en Lanzarote y Fuerteventura, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) si ha encendido los avisos amarillos por una acumulación prevista de 15 l/m2 en una hora.

El escenario general apunta a una persistencia de la inestabilidad en Tenerife, alimentada por bloqueos atmosféricos en latitudes altas que permiten el descenso de aire frío hacia el Atlántico medio. Este patrón favorece la llegada de borrascas, nubosidad, lluvias intermitentes y temperaturas más bajas de lo habitual para la época.

Canarias afronta una semana marcada por lluvias en el norte, ambiente más fresco y posibles sorpresas en cumbres, dentro de un invierno que, por ahora, no da tregua en el archipiélago.