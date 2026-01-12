La Laguna busca cómo blindar los árboles en suelo privado tras la tala de un drago
La polémica por la eliminación de un ejemplar singular en la calle Mazurca lleva al Ayuntamiento a convocar la Mesa del Árbol y buscar fórmulas para la preservación
La polémica del drago talado en la calle Mazurca, en la zona de Lora y Tamayo, deja consecuencias. La principal es la activación de la Mesa del Árbol de La Laguna, a lo que se une el compromiso del Ayuntamiento de estudiar vías administrativas para actuar en espacios privados cuando se trate de especies «particulares o peculiares, ya sea por su valor patrimonial, edad u otras circunstancias similares».
El acuerdo se adoptó por unanimidad tras llegar en diciembre al salón de plenos del consistorio lagunero dos mociones: una de Carmen Peña, del partido Drago Verdes Canarias, «para proteger el drago canario en el municipio de San Cristóbal de La Laguna», y otra de Idaira Afonso, de Unidas se Puede, «para establecer medidas que mejoren la protección del arbolado y la flora canaria de uso ornamental».
Las dos iniciativas se abordaron como una sola y resultó un texto definitivo al que se sumaron enmiendas del grupo de gobierno (PSOE-CC), PP y Drago. «Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la protección y puesta en valor de la flora y el arbolado canario, especialmente aquellos ejemplares con relevancia ambiental, paisajística o patrimonial», recoge el primero de los acuerdos.
El documento también recuerda que el catálogo municipal de árboles y arboledas singulares se encuentra en fase de tramitación en el marco del Plan Especial de Ordenación, actualmente en evaluación ambiental simplificada, y que dicho documento ya contempla la protección de ejemplares singulares tanto en espacios públicos como privados.
Además, se insta al Área de Medio Ambiente a continuar con la elaboración y actualización periódica del Catálogo, en coordinación con el Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, «garantizando la compatibilidad de los registros insulares y autonómicos», y se promueve «la colaboración voluntaria con propietarios privados para identificar, conservar o trasladar ejemplares relevantes de flora canaria cuando existan razones ambientales, patrimoniales o de seguridad que lo justifiquen, respetando en todo momento el marco legal de la propiedad privada y las competencias municipales».
Desarrollar campañas de sensibilización y asesoramiento sobre el valor de la flora autóctona y el uso de especies canarias en jardinería y espacios públicos; continuar incorporando especies endémicas en zonas verdes municipales, y reforzar la coordinación interadministrativa en materia de flora autóctona y patrimonio vegetal son otras de las medidas adoptadas.
Se suma a lo anterior la aportación del Partido Popular (PP) de «reformular y activar la mesa del árbol de San Cristóbal de La Laguna». El objetivo es que este órgano sirva como cauce de participación ciudadana y para «recabar propuestas con respecto al mantenimiento, conservación, gestión y planificación sostenible del arbolado urbano».
Aparte del texto inicial, Drago también aportó tres acciones que se acabarían añadiendo al definitivo: que prevalezca el criterio técnico del Área de Parques y Jardines en cuanto a la protección de las especies vegetales en la colocación de estructuras para el alumbrado de Navidad, iniciar un convenio de colaboración con las universidades de La Laguna y Las Palmas para apoyar estudios científicos sobre la flora endémica canaria (y, en concreto, para el drago canario), y dar cumplimiento a los acuerdos plenarios del 12 de diciembre de 2024 relativos a la protección del arbolado urbano y la convivencia.
«Estudiar las vías administrativas que permitan conveniar la actuación municipal en espacios privados cuando se trate de especies que, técnicamente, se determinan como particulares o peculiares, ya sea por su valor patrimonial, edad u otras circunstancias similares», reza el último y relevante punto. n
Drago ensalza el drago
La moción presentada por el partido Drago pone de relieve la historia de la especie del mismo nombre, a su vez desencadenante de que la protección del arbolado fuese a pleno. «Es un tesoro cultural y natural del Archipiélago», resalta.
El documento indica que el drago se encuentra solo en dos regiones del mundo: una en la costa oeste de África y otra en la Macaronesia y Marruecos.
«Es una especie con una importancia incalculable para la cultura de las islas y que fue seleccionada como símbolo vegetal de la isla de Tenerife en 1991», recoge el texto.
