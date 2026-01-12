La Laguna busca cómo blindar los árboles en suelo privado tras la tala de un drago

La polémica del drago talado en la calle Mazurca, en la zona de Lora y Tamayo, deja consecuencias. La principal es la activación de la Mesa del Árbol de La Laguna, a lo que se une el compromiso del Ayuntamiento de estudiar vías administrativas para actuar en espacios privados cuando se trate de especies «particulares o peculiares, ya sea por su valor patrimonial, edad u otras circunstancias similares».

El acuerdo se adoptó por unanimidad tras llegar en diciembre al salón de plenos del consistorio lagunero dos mociones: una de Carmen Peña, del partido Drago Verdes Canarias, «para proteger el drago canario en el municipio de San Cristóbal de La Laguna», y otra de Idaira Afonso, de Unidas se Puede, «para establecer medidas que mejoren la protección del arbolado y la flora canaria de uso ornamental».

Las dos iniciativas se abordaron como una sola y resultó un texto definitivo al que se sumaron enmiendas del grupo de gobierno (PSOE-CC), PP y Drago. «Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la protección y puesta en valor de la flora y el arbolado canario, especialmente aquellos ejemplares con relevancia ambiental, paisajística o patrimonial», recoge el primero de los acuerdos.

El documento también recuerda que el catálogo municipal de árboles y arboledas singulares se encuentra en fase de tramitación en el marco del Plan Especial de Ordenación, actualmente en evaluación ambiental simplificada, y que dicho documento ya contempla la protección de ejemplares singulares tanto en espacios públicos como privados.

Además, se insta al Área de Medio Ambiente a continuar con la elaboración y actualización periódica del Catálogo, en coordinación con el Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, «garantizando la compatibilidad de los registros insulares y autonómicos», y se promueve «la colaboración voluntaria con propietarios privados para identificar, conservar o trasladar ejemplares relevantes de flora canaria cuando existan razones ambientales, patrimoniales o de seguridad que lo justifiquen, respetando en todo momento el marco legal de la propiedad privada y las competencias municipales».

Desarrollar campañas de sensibilización y asesoramiento sobre el valor de la flora autóctona y el uso de especies canarias en jardinería y espacios públicos; continuar incorporando especies endémicas en zonas verdes municipales, y reforzar la coordinación interadministrativa en materia de flora autóctona y patrimonio vegetal son otras de las medidas adoptadas.

Se suma a lo anterior la aportación del Partido Popular (PP) de «reformular y activar la mesa del árbol de San Cristóbal de La Laguna». El objetivo es que este órgano sirva como cauce de participación ciudadana y para «recabar propuestas con respecto al mantenimiento, conservación, gestión y planificación sostenible del arbolado urbano».

Aparte del texto inicial, Drago también aportó tres acciones que se acabarían añadiendo al definitivo: que prevalezca el criterio técnico del Área de Parques y Jardines en cuanto a la protección de las especies vegetales en la colocación de estructuras para el alumbrado de Navidad, iniciar un convenio de colaboración con las universidades de La Laguna y Las Palmas para apoyar estudios científicos sobre la flora endémica canaria (y, en concreto, para el drago canario), y dar cumplimiento a los acuerdos plenarios del 12 de diciembre de 2024 relativos a la protección del arbolado urbano y la convivencia.

«Estudiar las vías administrativas que permitan conveniar la actuación municipal en espacios privados cuando se trate de especies que, técnicamente, se determinan como particulares o peculiares, ya sea por su valor patrimonial, edad u otras circunstancias similares», reza el último y relevante punto. n

Drago ensalza el drago

La moción presentada por el partido Drago pone de relieve la historia de la especie del mismo nombre, a su vez desencadenante de que la protección del arbolado fuese a pleno. «Es un tesoro cultural y natural del Archipiélago», resalta.

El documento indica que el drago se encuentra solo en dos regiones del mundo: una en la costa oeste de África y otra en la Macaronesia y Marruecos.

«Es una especie con una importancia incalculable para la cultura de las islas y que fue seleccionada como símbolo vegetal de la isla de Tenerife en 1991», recoge el texto.