Jorge Rey alerta de más lluvias en Tenerife mañana por un frente atlántico: "Esta borrasca también afectará a Canarias"

El año ha arrancado con un tiempo especialmente lluvioso en Tenerife y en el conjunto de la provincia tinerfeña, y la situación no dará tregua en los próximos días. Un nuevo frente atlántico se aproxima al Archipiélago y volverá a dejar precipitaciones en varias islas. El meteorólogo Jorge Rey ha publicado un nuevo vídeo en el que adelanta su pronóstico para esta semana, marcada por lluvias generalizadas en buena parte de Canarias.

Las borrascas atlánticas seguirán condicionando el tiempo en los próximos días en buena parte de España y también harán notar sus efectos en Canarias.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Sin embargo, mientras que en la Península se esperan episodios de mayor intensidad, en el Archipiélago la inestabilidad será más moderada, aunque suficiente para dejar nuevas lluvias en distintas zonas de las islas.

Tenerife sufrirá los efectos de una nueva borrasca

Jorge Rey avanza un escenario de lluvias, viento y ligero descenso térmico, con especial atención a Tenerife. Según detalla el burgalés, durante esta semana llegarán sucesivos frentes desde el oeste peninsular que mantendrán la inestabilidad.

Las lluvias que caerán en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife estarán asociadas a estos frentes. Las precipitaciones llegarán desde mañana de forma irregular y poco intensa, afectando sobre todo a zonas expuestas al norte y al oeste de la isla.

No se prevén acumulados importantes, pero sí intervalos nubosos con chubascos ocasionales durante la segunda mitad de la semana.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta, porque las borrascas que se desplazan por el Atlántico traerán rachas moderadas, que podrían notarse con más intensidad en medianías y zonas altas, así como en las vertientes más abiertas al flujo del oeste.

Descenso ligero de las temperaturas en Tenerife

Jorge Rey también apunta a un descenso progresivo de las temperaturas, aunque dentro de valores normales para esta época del año. Tras unos días con registros suaves, el avance de los frentes y la llegada de aire algo más frío provocarán que el ambiente sea más invernal, especialmente hacia el final de la semana.

Temperatura en Canarias

Este descenso será moderado en el archipiélago, sin frío destacado, pero suficiente para que se note un ambiente más fresco, sobre todo en horas nocturnas y en zonas de mayor altitud de Tenerife.

Jorge Rey acaba su pronóstico avisando de que en Canarias las borrascas llegarán "sin mucha importancia", aunque mantendrán un tiempo variable y revuelto durante varios días.