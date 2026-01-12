La Guardia Civil alerta a los tinerfeños sobre el timo de la grúa pirata: así engañan a los conductores tras una avería

El 1 de enero de 2026 entró en vigor la baliza V16 como sustituta de los tradicionales triángulos de emergencia. Todos los conductores están obligados a llevar la luz de emergencia homologada para señalizar avería o accidentes en las carreteras españolas.

Este nuevo sistema tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Sin embargo, su llegada también ha generado inquietud entre los conductores sobre las posibles estafas que puede provocar la ubicación del vehículo.

Existen diferentes métodos a través de los cuales los delincuentes pueden engañar a sus víctimas utilizando diferentes estrategias.

El timo de la grúa pirata

Es uno de los fraudes que más preocupa a las autoridades y consiste en que una grúa no autorizada se adelanta al servicio de asistencia autorizado y acuda al lugar donde el conductor ha detenido su vehículo por una avería o accidente.

Los estafadores suelen situarse en lugares estratégicos y al detectar una avería acuden al lugar, donde exigen un pago inmediato o intentan llevarse el vehículo a un taller no autorizado.

Además, en la mayoría de pólizas de seguro el servicio de la grúa está incluido, por lo que no deben pedir ningún pago en el momento. Si lo hacen, es una señal de alerta.

Los estafadores llevan años poniendo en práctica este engaño, pero con la llegada de la baliza V16 están empezando a incrementarse.

El timo de la grúa pirata / ARCHIVO

Vehículos obligatorios y funcionamiento

Se trata del único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada. Estas balizas emiten una señal luminosa de alta visibilidad y también envía su geolocalización a la plataforma DGT 3.0, y está se encarga de emitirlo por diferentes canales como paneles informativos y dispositivos GPS.

"Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza", aseguran desde AEPD. Para comprar la baliza no hay que dar ningún dato personal, es por eso que la DGT no conoce quienes han adquirido el dispositivo.

Además, la baliza V-16 incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Mientras no esté activada, este no transmite ningún dato.

Este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Aunque la baliza V16 suponga un avance en la seguridad vial, las autoridades insisten en que la prevención es la clave. Por ello, los conductores deben recordar estas pautas básicas: