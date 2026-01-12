Las guaguas gratis captan un millón de pasajeros más en Santa Cruz

La gratuidad del servicio de guaguas, que en 2025 cumplió su tercer año después de que se consiguiese pactar con el Gobierno central su prórroga, ha llenado los vehículos de transporte público que operan en Santa Cruz de Tenerife con casi un millón de pasajeros más. En concreto, han sido 939.627 viajeros extra que se han subido a alguna de las líneas, si se comparan los datos con los del año anterior. En total, 17,2 millones de pasajeros hicieron uso de este servicio en algún momento del año, lo que supone un incremento del 5,8% en relación con 2024.

El Gobierno canario –conformado por Coalición Canaria y Partido Popular– tuvo que pelear en Madrid el mantenimiento de la gratuidad del servicio a finales del año pasado. Entre sus argumentos estaban el importante incremento del número de viajeros y los beneficios que esto tenía para favorecer una movilidad sostenible. Los datos recabados por el transporte colectivo urbano, que gestiona el Ayuntamiento capitalino, no hacen otra cosa que reforzar estos argumentos. El alcalde, José Manuel Bermúdez, explica que el equipo de gobierno «ha realizado un sobreesfuerzo con nuevas líneas, horarios y frecuencias que favorecen la movilidad, una mayor fluidez en los accesos a la ciudad y disminuye las emisiones de CO2, una de las claves de la sostenibilidad que transversalmente definen la actividad de todas las áreas del Ayuntamiento». De hecho, el Consistorio aprobó a finales del año pasado un nuevo contrato con Titsa, que incrementa en dos millones anuales el coste anual del servicio con el objetivo de mejorar líneas, crear otras nuevas y renovar parte de la flota, en concreto 61 vehículos.

Guagua 100% eléctrica de Titsa en pruebas, en el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz. / El Día

Al incremento de viajeros cosechado en 2025 hay que sumar las que se han venido produciendo en año anterior. De esta manera, la concejal Evelyn Alonso expone que desde 2022 se han estado llevando a cabo mejoras que ha derivado de una inyección de 690.000 euros más al año.

La red de transporte urbano de Santa Cruz de Tenerife está compuesta por 38 líneas que recorren más de cinco millones de kilómetros, gracias a 130 vehículos y 338 conductores. Por redes del transporte urbano, los datos de Titsa, encargada del servicio, contabiliza en el pasado año 2025 en Anaga, que la componen las líneas, un total de 297.246 usuarios 1.131 más que en 2024. Mientras que en la red Urbana SC-Anaga se registraron 2,5 millones de pasajeros en 2025, 86.423 más que el pasado año, destacando por encima de todas ellas la línea 910 que une el Intercambiador con la playa de Las Teresitas, con 22 millones de usuarios, 68.695 más que el total registrado en el año 2024.

En las líneas 902, 912, 914, 920 y 921, que cubren el distrito Centro-Ifara, se registraron el pasado año 2025 un total de 1,8 millones de viajeros, frente a los 1,6 millones de pasajeros contabilizados en el año anterior, lo que suponen 241.533 más, que porcentualmente representan una subida del 14,7%, el mayor incremento registrado de todos los distritos.

En las líneas de Ofra-Costa Sur subieron a las guaguas casi cinco millones de pasajeros, 300.429 más que los registrados en 2024, lo que supone un incremento porcentual del 6,5%. En el caso del distrito Salud-La Salle, las líneas congregaron a un total de 3,1 millones de personas pasajeros en el año 2025, 173.021 más, que suponen una subida de 5,9%. Y para finalizar, en el Suroeste, las personas que se decidieron por el transporte público urbano el pasado año 2025 lo constituyeron un total de 4,5 millones de usuarios, 137.090 pasajeros más, destacando la línea 934 (Circular Intercambiador-Taco-SC), con 2,8 millones.

Las guaguas seguirán siendo gratis en toda Canarias para quienes utilicen abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre. El objetivo sigue siendo beneficiar a aquellos viajeros asiduos y, por tanto, quienes compren un billete sencillo o lo utilicen de forma ocasional no se beneficiarán de esta bonificación. n