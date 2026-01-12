La Fundación Neotrópico custodia un aguililla de Harris que se encontraba desorientada en San Miguel de Abona

La Fundación Neotrópico cuenta con un nuevo inquilino. En este caso, se trata de un aguililla de Harris (Parabuteo unicinctus) que fue localizada este domingo en Las Zocas, en el municipio de San Miguel de Abona.

En concreto, según informa la organización a través de sus redes sociales, el aviso les llegó a las 19:22 horas, informando de que el animal, que se encontraba desorientado, había sido capturado gracias a la colaboración ciudadana.

Aproximadamente una hora después, el personal especializado de Neotrópico pudo recoger el ave y trasladarlo hacia su Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) para su recuperación.

Bajo observación veterinaria

El aguililla de Harris se encuentra, en estos momentos, bajo observación veterinaria y a la espera de los análisis zoosanitarios pertinentes. Al mismo tiempo, la Fundación está intentando localizar a su propietario o propietaria legal.

Hay que tener en cuenta que estas aves no son mascotas y sólo pueden mantenerse legalmente si están bajo el amparo del Decreto 328/2011 que regula la cetrería en Canarias.

Tenencia legal

Fundación Neotrópico recuerda que la tenencia legal implica que el ave esté marcada (anilla o microchip), que conste de su documentación de origen legal (factura o carta de cesión), que esté inscrita (tanto el ave como su propietario) en el registro insular de Cetrería y que las instalaciones de mantenimiento estén registradas como núcleo zoológico ante la Consejería de Ganadería del Gobierno de Canarias. Además, es obligatorio que las rapaces de cetrería vuelen siempre con radiotransmisor.

Posible infracción

Así mismo, la organización también informa de que, si el propietario legal no denuncia su pérdida ante las Fuerzas de Seguridad de las Administraciones públicas en un plazo máximo de cuatro días desde el escape o incumple los requisitos arriba reseñados, incurriría en una infracción con las consecuentes sanciones económicas tipificadas.

Objetivos de la organización

Fundación Neotrópico continúa con su trabajo por la protección de la naturaleza canaria, la investigación, la conservación de la biodiversidad, por el bienestar animal, la sensibilización y la educación ambiental, además de luchar contra el tráfico ilegal de fauna y las especies exóticas invasoras.