El Cabildo de Tenerife invierte 1.200 millones de euros en lo que va de mandato para proteger y cuidar el espacio natural

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes el resumen ejecutivo de la Memoria de Actividades 2024–2025 de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, un balance que refleja dos años de intensa actividad y una hoja de ruta clara para proteger el territorio, reforzar la seguridad de la ciudadanía y avanzar hacia un modelo insular más sostenible, resiliente y justo.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que este periodo ha estado marcado por “un compromiso político firme con la defensa del patrimonio natural de Tenerife, la seguridad de las personas y la anticipación ante los grandes retos climáticos y sociales que afronta la Isla” de hecho, “la inversión en lo que va de mandato, incluyendo el presupuesto del 2026 alcanza los 1.200 millones de euros en esta área, significando así ese compromiso, esta inversión sería casi la totalidad de un presupuesto anual de la institución insular”. “Esta memoria no es solo un balance técnico, es la expresión de una forma de gobernar con visión de futuro, rigor y responsabilidad. Cada actuación demuestra que proteger el territorio y garantizar la seguridad de la ciudadanía son pilares esenciales del bienestar de Tenerife”, subrayó la presidenta.

La consejera insular del área, Blanca Pérez, quiso poner el acento en el trabajo humano que sustenta toda esta actividad: “Nada de lo que recoge esta memoria sería posible sin el esfuerzo diario, muchas veces silencioso, de los trabajadores y trabajadoras del área. Su compromiso, profesionalidad y capacidad de respuesta han permitido una ejecución presupuestaria sólida y eficaz, incluso en contextos de máxima exigencia como incendios, emergencias hídricas o grandes operativos de seguridad”, afirmó.

Pérez agradeció especialmente la implicación de los equipos técnicos, operativos y administrativos, así como la coordinación con ayuntamientos, voluntariado y otras administraciones, “que ha sido clave para transformar los recursos públicos en resultados tangibles para la ciudadanía”.

En el ámbito del Medio Natural, el Cabildo ha consolidado un modelo de gestión integral de los espacios naturales, con actuaciones decisivas en el Parque Nacional del Teide, los parques rurales de Anaga y Teno y otros espacios protegidos del norte y sur de la Isla. Entre los principales hitos destacan la restauración ecológica tras el incendio de 2023 —la mayor campaña de restauración postincendio de la historia de Tenerife, con más de 150 hectáreas y 90.000 plantas—, la inversión de más de 11,2 millones de euros en actuaciones forestales y la mejora de infraestructuras clave para la prevención y extinción de incendios.

Foto de familia de la presentación del balance de Medio Natural. / TONY CUADRADO

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, destacó que “estos dos años han supuesto un salto cualitativo en la conservación y restauración de los ecosistemas de Tenerife, con una planificación más rigurosa, mayor inversión y una apuesta clara por la prevención y la corresponsabilidad social en el cuidado del territorio”.

Asimismo, se ha reforzado la regulación del uso público, con herramientas digitales como Tenerife ON y el visor VENTE, la implantación de la ecotasa en espacios sensibles como Masca y el Parque Nacional del Teide, y un refuerzo sin precedentes de la vigilancia ambiental, con el incremento de la plantilla de manera considerable, que ha permitido mejorar el control de infracciones y la efectividad de las sanciones.

En materia de Seguridad y Emergencias, la Consejería ha impulsado la estrategia Tenerife Isla + Segura, orientada a anticipar riesgos, mejorar la coordinación entre administraciones y situar a la ciudadanía en el centro del sistema. Durante 2024 y 2025 se activó en varias ocasiones el Plan Territorial Insular de Emergencias y se avanzó en la implantación de planes específicos como el de riesgo volcánico.

Simulacro volcánico

Destaca especialmente la celebración del simulacro internacional EU-MODEX Tenerife 2025, el primero de erupción volcánica realizado en España, con más de 600 intervinientes y la participación de equipos internacionales, así como la modernización del CECOPIN, la implantación de sistemas de alerta temprana como ES-Alert y el refuerzo de los medios materiales y humanos de Protección Civil y el Consorcio de Bomberos.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, subrayó que “se ha avanzado hacia un sistema insular más coordinado, moderno y preparado, donde la prevención, la formación y la tecnología son claves para proteger a la población ante cualquier riesgo, consiguiendo así convertir a Tenerife en una isla más segura”.

En el área de Sostenibilidad y Residuos, el Cabildo ha acometido inversiones históricas para modernizar el Complejo Ambiental de Tenerife y transformar las plantas de transferencia en centros logísticos, con una inversión global que puede superar los 700 millones de euros en los próximos años. Se han impulsado nuevas infraestructuras de tratamiento, valorización y generación de energía sostenible, logrando reducir de forma significativa la huella de carbono y avanzar hacia la autosuficiencia energética.

Paralelamente, se ha reforzado la recogida selectiva, el compostaje comunitario y las Comunidades Circulares de Compostaje, así como iniciativas innovadoras como Tenerife Moda Sostenible, consolidando un modelo de economía circular con una creciente implicación ciudadana.

El director insular de Sostenibilidad y Residuos, Alejandro Molowny, recordó que “el mejor residuo es el que no se genera” señalando además que “la transformación del modelo de gestión de residuos y energía que se está impulsando en Tenerife marca un antes y un después, situando a la Isla en una senda clara hacia la economía circular y la reducción real de emisiones”.

En materia de cambio climático y energía, Tenerife se ha incorporado a redes europeas de acción climática, ha fortalecido el Observatorio del Cambio Climático y la Energía y ha impulsado comunidades energéticas locales y una red insular de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Gestión del agua: respuesta a la sequía y planificación de futuro

La gestión del agua ha sido otro de los ejes estratégicos del periodo, con la declaración y prórroga de la emergencia hídrica, la activación de más de 75 medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento y una inversión sin precedentes en infraestructuras hidráulicas, desalación, depuración y reutilización de aguas.

Los cambios en la gestión han permitido recuperar aguas hasta ahora perdidas en Tenerife y cumplir con el 85% de las medidas propuestas cuando se declaró la emergencia hídrica.

La inversión en los sistemas comarcales de gestión de aguas, como los de Granadilla, Arona-Adeje, Valle de Güímar y La Orotava permitirán garantizar una isla con vertido cero antes de 2030.

Además, se han dado pasos decisivos en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de Tenerife 2027–2033 y en la mejora de la gestión del riesgo de inundaciones.