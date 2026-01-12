La Aemet prevé un martes con lluvias y nieve en Tenerife
Se espera un descenso de temperaturas máximas en la vertiente norte de la isla
La nieve podrá volver este martes, 13 de enero, a Tenerife. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera una cota de nieve entre los 2.300 y 2.500 metros.
Además, en la jornada de este martes predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y sudeste, e intervalos nubosos en el resto, con menor probabilidad de lluvia, aunque se abrirán los claros al final del día.
Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte, que será más acusado en cumbres centrales donde serán probables las heladas débiles.
El viento soplará flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste, suroeste y cumbres, con alguna racha ocasional muy fuerte.
Previsión general
En cuanto a la previsión general para todo el archipiélago, la Aemet indica que el fenómeno más significativo se producirá en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde se esperan lluvias fuertes, que podrían ir acompañadas de tormentas.
Por otro lado, en las islas occidentales, se prevén cielos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas en el norte e intervalos nubosos en el resto.
En las islas orientales, poco nuboso o despejado, tendiendo durante las horas centrales a nuboso con lluvias débiles a moderadas, siendo incluso fuertes en Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas máximas continuarán sin cambios, o en ligero descenso en zonas de interior y las mínimas, con pocos cambios.
Viento flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes oeste y este de las islas montañosas, con alguna racha ocasional muy fuerte.
