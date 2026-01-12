La Aemet anticipa un lunes tranquilo en Tenerife con cielos despejados y temperaturas estables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Tenerife una jornada marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la isla y tan solo la presencia puntual de nubes altas, sin riesgo de precipitaciones. El escenario meteorológico será similar en el conjunto de Canarias, donde se mantendrá un tiempo apacible y propio de esta época del año.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios significativos, con valores suaves tanto de día como de noche, mientras que el viento flojo de componente este dará paso, a partir del mediodía, al régimen de brisas, especialmente perceptible en zonas costeras.

Tiempo estable en Tenerife y ambiente agradable en la capital

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 15 y los 21 grados, con una sensación térmica confortable durante toda la jornada. Las condiciones serán favorables tanto en el área metropolitana como en el interior de la isla, donde el cielo permanecerá despejado durante buena parte del día.

La ausencia de viento intenso y la estabilidad atmosférica favorecerán un lunes sin sobresaltos meteorológicos, especialmente en las medianías y zonas altas.

Calima débil en las islas orientales

La previsión de la Aemet apunta a la posible aparición de calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, un fenómeno que podría descender a cotas bajas por la tarde, aunque de forma débil y sin efectos relevantes sobre la calidad del aire.

En estas islas, las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios en la costa, con ligeros ascensos en zonas interiores, mientras que las mínimas tenderán a descender levemente.

Panorama similar en el resto del archipiélago

En Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro, dominarán los cielos despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte de La Palma y El Hierro durante las primeras horas del día. No se esperan lluvias en ninguna de las islas.

Las temperaturas seguirán estables y el viento será flojo, lo que reforzará la sensación de tiempo estable y seco en todo el archipiélago.

Condiciones marítimas

En el litoral, se espera viento del este o noreste de fuerza 4 a 5, que irá disminuyendo a lo largo de la tarde. El estado de la mar evolucionará de marejada a marejadilla, con mar de fondo del norte y olas de uno a dos metros, condiciones relativamente favorables para la navegación.