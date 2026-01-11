Ni primeras ni segundas rebajas: el truco de una extrabajadora de Zara a los tinerfeños para ahorren en esta época

Las rebajas son la época favorita de los consumidores canarios, ya que pueden conseguir artículos a precios únicos. Además, existen una serie de trucos que te pueden ayudar a ahorrar y a conseguir las prendas que pensabas que estaban agotadas.

Una extrabajadora de Zara ha desvelado algunos de los trucos de "la mayoría de tiendas Inditex" para aprovechar al máximo las rebajas. A través de su experiencia, @miriam.cava explica cómo funcionan los descuentos y qué prendas conviene adquirir.

No rebajan todos los artículos a la vez

"Lo primero es que en Zara no existen primeras, segundas, terceras y cuartas rebajas. Cada semana bajan precios, pero ojo, suele ser un día concreto a la semana cuando se bajan", comenta Miriam Cava. Sin embargo, "por temas legales" no desvela qué día se aplican esos descuentos, pero "si eres inteligente y sueles ir a menudo a las tiendas te vas a dar cuenta de qué día es", asegura.

Por otro lado, no rebajan todos los productos a la vez, sino que "puede ser que una semana te encuentren con los vaqueros rebajados, otra semana distinta puede ser que te encuentres los vestidos rebajados; tienes que estar al tanto", desvela al extrabajadora. A esto se le conoce como "rebajas por familias".

Las prendas "joya" no suelen estar a la vista

Estas prendas "tipo lentejuelas, lencería o prendas de baño suelen estar dentro del almacén y, por lo tanto, no las ves", aclara Miriam Cava. Esto se debe a que son artículos que se venden dependiendo la época.

"Si tienes bicheado algo, mira la disponibilidad primero en tienda y luego ve a tu tienda de confianza a por ella", aconseja.

Si se agota, no vuelve

Otra de las claves, es que la mayoría de tiendas Inditex no reponen prendas agotadas, ni en tienda física ni online. Si una talla o modelos se agota, no suele volver a estar disponible. En cambio, el stock de la web y de las tiendas física puede ser diferente, por lo que recomienda comprobar ambas opciones antes de dar una prenda por perdida.

Las rebajas son distintas son tienda y online

Durante las rebajas es posible que los precios en la web y en las tiendas no siempre coincidan. "Puede ser que hayan rebajado antes en web las prendas que en tienda o a la inversa, e incluso que haya prendas agotadas en web y en tienda no, o que estén agotadas en tienda y online no", concluye.