Turismo
San Roque será el primer mirador con realidad aumentada de una red local
Los visitantes conocerán los puntos de interés turístico que vislumbren desde el lugar y consultar información detallada
La Concejalía de Turismo pone en marcha una red de miradores inmersivos aplicando este formato por primera vez en el de San Roque, desde el que se vislumbra una panorámica del centro histórico y de la vega lagunera. Contará con un panel informativo con código QR que permitirá acceder, a través del teléfono móvil, a una aplicación de realidad aumentada desde la que se identifican los puntos de interés turístico visibles en el horizonte. Al seleccionar cada uno de ellos, el usuario podrá consultar información detallada, imágenes en formato 360 grados y contenidos locutados en varios idiomas.
El proyecto transforma estos espacios en puntos de información turística virtual, combinando el valor paisajístico del entorno con el uso de tecnología de realidad aumentada que permite identificar los principales recursos turísticos visibles desde el mirador, acceder a contenidos informativos y descubrir el territorio antes de adentrarse en él. Con ello, los miradores pasan de ser puntos de observación a herramientas de interpretación del paisaje y de comprensión de la relación entre la ciudad histórica y su entorno territorial.
Un estudio técnico, elaborado por la Universidad de La Laguna, plantea la creación de una red territorial de miradores y puntos de observación conectados entre sí, con el objetivo de facilitar la lectura e interpretación del territorio, reforzar la identidad paisajística y cultural y promover un uso turístico más equilibrado y sostenible. Esta red no se limita a ofrecer vistas panorámicas, sino que transforma estos enclaves en espacios de conocimiento, educación ambiental y comprensión del vínculo histórico entre la ciudad y su entorno agrícola y natural
Desde el área de Turismo se entiende que los miradores actúan como elementos clave para diversificar la oferta turística, redistribuir los flujos de visitantes y generar experiencias más completas y memorables, tanto para quienes visitan La Laguna como para la población residente. En este sentido, la concejal Estefanía Díaz señala que «la incorporación de soluciones digitales e inmersivas refuerza el carácter innovador del proyecto, al permitir pasar de la mera contemplación del paisaje a una experiencia interpretativa que aporta contexto, significado y valor añadido». La activación progresiva de estos espacios contribuirá a consolidar un modelo de turismo experiencial, respetuoso con el territorio y alineado con las estrategias de sostenibilidad y calidad turística del municipio.
Díaz subrayó que la iniciativa responde a la apuesta por un turismo más innovador y experiencial, que combina patrimonio, paisaje y tecnología para ofrecer información de calidad de una manera accesible y atractiva”. «Queremos que quienes nos visitan puedan comprender el territorio que tienen ante sus ojos, conocer sus principales recursos y planificar su recorrido de forma intuitiva, respetuosa y enriquecedora», añadió.
El proyecto se enmarca en la estrategia del área de Turismo para potenciar la oferta, reforzar la interpretación del paisaje y consolidar La Laguna como un destino que apuesta por la innovación sin perder la esencia de su identidad territorial y patrimonial. n
