El fenómeno de Nueva Línea sacude las redes: de la verbenita canaria al top tres de Spotify

De cantar en verbenas de pueblo a recibir elogios de cantantes internacionales como Quevedo y Tony Tun Tun. El éxito de la orquesta tinerfeña Nueva Línea no tiene límites. Sus versiones de Un beso y Noche de copas se cuelan en el top tres de las cincuenta canciones más virales de España, en la plataforma Spotify. Y su talento innato, junto a su desenvoltura en redes sociales, ha llevado a las cuatro vocalistas – Alicia Padilla, Raquel González, Mayte Cabrera y Sofía Marrero– y al resto de componentes a conectar con personas de cualquier parte de España y Latinoamérica. Solo en Instagram superan los 150.000 seguidores y la cifra asciende hasta los 737.500 cuando se trata de TikTok.

Su primer viral llegó con Noche de Copas, que almacena ya más de cuarenta millones de visitas –veinte veces la población de Canarias y casi la población de toda España– y un millón de me gustas en esta red social. Pero no ha sido hasta estas últimas semanas, con Un beso de Willy Calderón, cuando la voz de estas chicas veinteañeras se ha colado por todos los rincones de internet. Influencers como Xuso Jones, Lola Lolita, Fabiana Sevillano y Anabel Pantoja no han dejado de recrear el trend asociado a la canción. El típico de Tenerife, un perfil bastante conocido en Instagram, les ha dedicado también una publicación. Y artistas como Quevedo no han podido resistirse a mostrar su entusiasmo en comentarios de su perfil de TikTok. «En ese momento fue cuando nos dimos cuenta del alcance que estábamos teniendo», confiesa Marrero, que fue la primera en ver el mensaje. «Estaba en clase y no pude evitar emocionarme y compartir la captura de pantalla con el resto de mis compañeras», agrega.

Las vocalistas de la Orquesta Nueva Línea Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera. / María Pisaca

Incluso varias personas se han dedicado a explicar en redes el fenómeno de Nueva Línea y su juego con los algoritmos. Algunas ya aseguran que las canciones de las chicas se convertirán en las más sonadas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, como lo fue Tusa de Karol G hace seis años. Aunque lo más importante es, quizás, que esa viralidad en redes sociales se traduce ya en contrataciones reales. «Hemos llegado a recibir hasta cuatro mensajes al día sobre futuros conciertos y no podemos estar más contentas», detalla Cabrera. Su conquista más reciente llegó ayer, con su actuación en los premios Army Awards, en Madrid. Se trata de unos galardones que organiza el conocido influencer Ceciarmy para la comunidad de internet y que marcan el inicio de una nueva trayectoria para la orquesta, ya que planean llevar su música a otras ciudades de España sin dejar de lado su tierra natal.

Historia

Sin embargo, la historia de Nueva Línea no surge de la casualidad. Para conocer bien de dónde salen estas chicas hay que remontarse 23 años atrás. Desde sus inicios, la idea de una orquesta compuesta por chicas estaba presente. Su manager y director, José Marrero, decidió apostar por voces femeninas para diferenciarse del resto de grupos, ya que el 90% de las orquestas en Canarias eran masculinas. «También hay hombres que forman parte de la orquesta, pero la apuesta por este formato siempre ha estado clara», cuenta.

Por Nueva Línea han pasado numerosas cantantes y músicos. Pero la última renovación es la que ha hecho que se vuelva viral. «En los últimos cuatro años es cuando hemos experimentado ese boom del grupo, que ha coincidido con los nuevos fichajes», explicar el fundador. Se trata, por tanto, de una plantilla relativamente reciente. Mientras que Padilla y González se incorporaron hace casi cuatro años al grupo, Marrero lo hizo hace uno. Cabrera, en cambio, llegó hace apenas seis meses. Dentro de muy poco cumplirán su primer año juntas.

Integrantes

A pesar de que ellas son la cara más visible en las redes sociales, la orquesta está compuesta por otros cinco integrantes más: el propio José Marrero; como saxofonista, Carmen Hernández y Sergio Torres; en percusión, Juan Carlos García, como bajista y Sara Marrero de pianista. Además, el equipo cuenta con un técnico de sonido, Miguel Ángel Delgado, y una productora, María Dolores Pérez.

Las cantantes –naturales de Güimar, salvo Cabrera que es de Fasnia–ya se conocían de antes. Coincidían en muchos sitios y eventos. «Es curioso ver cómo todo nos ha llevado hasta aquí para triunfar juntas», detalla Padilla. Y es que desde pequeñas, las cuatro han estado vinculadas al mundo de la música. «Nacimos todas cantando, prácticamente», suelta González entre risas.

Ahora, a las jóvenes les resulta gracioso ver cómo las paran por la calle o incluso les muestran vídeos de su perfil de TikTok para asegurarse de que son ellas. «El otro día fui a un cumpleaños de una mujer de mi pueblo y me reconocieron, aún estoy asimilándolo todo», revela Cabrera. En su primer concierto del año, que tuvo lugar en el municipio de Arafo con motivo de Nochevieja, apenas se podían creer que las grabaran a ellas. «Hemos pasado de ver a la gente bailar a pie del escenario a cientos de móviles pendientes de nosotras», señala la chasnera.

Otra cara de la moneda

Pero la otra cara de la viralidad de Nueva Línea es la sobreexposición de las vocalistas. «Nos hemos sentido un poco juzgadas y hemos recibido comentarios por nuestro aspecto», revela González. Las críticas por cantar «en masculino» –con tonos más graves– cuando una canción original no se puede versionar también han estado presentes. «Nos dicen que por qué vamos tan destapadas o por qué no nos soltamos el pelo», detalla Cabrera. Son ese tipo de críticas que jamás recibiría un intérprete masculino.

Aun así, reconocen que la mayor parte de los comentarios son positivos. Prefieren quedarse con el apoyo recibido y las críticas constructivas. Ahora, solo les queda asimilar el huracán de emociones que están viviendo y aprovechar el impulso para continuar haciendo lo que más les gusta: música.