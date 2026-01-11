La Aemet prevé un lunes estable en Tenerife con cielos despejados y viento flojo de componente este

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes en Tenerife una jornada de estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados, apenas interrumpidos por intervalos de nubes altas, y sin fenómenos adversos significativos. El tiempo tranquilo se extenderá al conjunto de Canarias, aunque en las islas orientales no se descarta la presencia de calima ligera en altura, especialmente a partir de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con máximas estables y mínimas que podrían descender ligeramente en algunos puntos. El viento será flojo, de componente este, con predominio del régimen de brisas durante la segunda mitad del día.

Tenerife: sol, ambiente suave y sin cambios térmicos

En Tenerife, la Aemet prevé un lunes mayoritariamente soleado, con cielos despejados tanto en la costa como en el interior de la isla. Solo se esperan nubes altas dispersas, sin consecuencias en forma de precipitaciones ni reducción significativa de la visibilidad.

Las temperaturas se mantendrán estables, con valores previstos de entre 15 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, y un ambiente agradable en medianías y zonas altas. El viento flojo del este favorecerá el régimen de brisas, especialmente durante la tarde, aportando una sensación térmica confortable.

Calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote y Fuerteventura, además de cielos despejados, la previsión apunta a la posible llegada de calima ligera en altura, que no se descarta que pueda alcanzar zonas bajas a última hora del día. Aun así, el episodio será débil y puntual, sin impacto relevante en las temperaturas ni en la actividad diaria.

En estas islas, las temperaturas máximas podrían subir ligeramente en zonas de interior, mientras que las mínimas tenderán a descender de forma leve.

Situación general en el resto del archipiélago

En Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro predominarán también los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Solo en el norte de La Palma y El Hierro podrían aparecer nubes bajas durante la madrugada, sin precipitaciones asociadas.

Las temperaturas se mantendrán estables y el viento seguirá siendo flojo, reforzando la sensación de tiempo primaveral en pleno invierno.

Estado del mar

En la costa, la Aemet prevé viento del este o noreste fuerza 4 o 5, que irá amainando a lo largo de la tarde. El estado del mar evolucionará de marejada a marejadilla, con mar de fondo del norte y olas de uno a dos metros, condiciones favorables para la navegación y las actividades marítimas.