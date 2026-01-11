La Aemet anuncia estabilidad en Tenerife este domingo con subida de temperaturas y viento moderado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Tenerife una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos mayoritariamente despejados, especialmente en las vertientes sur y oeste de la isla, y intervalos nubosos en el norte, donde se abrirán amplios claros a lo largo del día.

Las temperaturas máximas tenderán a subir ligeramente, un ascenso que será más notable en zonas de interior y en las cumbres, mientras que las mínimas apenas registrarán cambios. El viento del nordeste soplará de forma moderada, con algunos intervalos más intensos en áreas expuestas.

Tenerife: más sol y ambiente agradable durante el día

En Tenerife, el norte y nordeste amanecerán con nubosidad variable, aunque la evolución será favorable, con claros cada vez más amplios durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo puntual en zonas de interior orientadas al sur.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, especialmente en medianías y cumbres, donde el ascenso podrá ser moderado, mientras que en la costa el ambiente será estable y suave. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 16 y 22 grados.

El viento del nordeste será moderado, con rachas ocasionalmente fuertes en el sureste durante el mediodía.

Situación general en Canarias

En el conjunto de Canarias, el domingo estará dominado por cielos despejados en general, con nubosidad baja en el norte de las islas montañosas, una situación típica de los alisios. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las mínimas continuarán estables.

En Gran Canaria, los intervalos nubosos afectarán al norte a primeras horas, dando paso a claros al mediodía, con un ligero repunte térmico en zonas altas. En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, salvo nubes matinales, con ambiente estable durante toda la jornada.

Estado del mar y viento

En el litoral, la Aemet prevé viento del nordeste fuerza 4 o 5, con marejada, pudiendo alcanzar fuerza 6 en el oeste durante la tarde. En el suroeste habrá mar rizada o marejadilla, mientras que el mar de fondo del norte dejará olas de uno a dos metros, sin riesgo significativo para la navegación habitual.