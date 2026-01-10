Salvan la vida a una mujer de 70 años tras sufrir un atragantamiento en un restaurante de Tenerife
La afectada fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria gracias a la rápida intervención de un técnico sanitario fuera de servicio y de los equipos de emergencia
Una mujer de 70 años fue salvada in extremis este viernes tras sufrir un atragantamiento que le provocó una parada cardiorrespiratoria en un restaurante de la carretera TF-342, en la zona de Icod el Alto, en el municipio de Los Realejos.
El incidente se produjo a las 13:47 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de un técnico de emergencias sanitarias, perteneciente a la Mesa de Transporte Sanitario No Urgente (MTSNU) y que se encontraba fuera de servicio, quien informó de que una persona estaba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, iniciando de inmediato las maniobras de reanimación.
El 112 activó de forma urgente los recursos necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un médico del Hospital del Norte, que continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, logrando finalmente recuperar a la mujer.
Una vez estabilizada, la afectada fue trasladada en estado crítico en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias, donde quedó ingresada para su atención especializada.
La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencia durante la intervención.
Desde los servicios sanitarios se destaca la importancia de la rápida actuación inicial, que resultó clave para salvar la vida de la afectada.
