Cinco días extras para cazar muflones obligan a cerrar senderos en la cumbre

Los cinco días extras decretados por el Cabildo de Tenerife para la campaña de la caza del muflón, una especie invasora que amenaza la exclusiva flora del Teide y otros puntos de la cumbre de la Isla, va a suponer el cierre de senderos y pistas forestales durante este mes de enero. La Corporación insular informó ayer a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC) de los caminos que se verán afectados con vistas a que los senderistas y demás usuarios lo tengan en cuenta a la hora de planificar sus excursiones.

El Cabildo tinerfeño permite capturar muflones en periodos concretos y de forma muy controlada, en las llamadas campañas de control cinegético, para acabar con los ejemplares de esta especie de oveja montesa (Ovis gmelini musimon) introducida en el Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal de Tenerife en el año 1971, durante el franquismo, para que se pudiera practicar la caza mayor en la Isla. No hay cálculos exactos de cuántos ejemplares quedan, al ser animales muy escurridizos, pero los cazadores creen que la población no pasa de los 200.

La última campaña, en la que se dan autorizaciones a una serie de cuadrillas de cazadores para capturar los muflones, tuvo lugar entre el primero de octubre y el 14 de noviembre de 2025. Debido a la alerta por la borrasca Claudia, se suspendió la actividad en los tres últimos días. Para compensarlo y teniendo en cuenta que la eliminación de esta población es una prioridad para el Parque Nacional del Teide, el Cabildo ha decidido crear este primer mes de 2026 cinco jornadas extras en las que los cazadores que obtengan permiso podrán desplegarse en diferentes áreas: los próximos días 14, 23, 26, 27 y 28.

El plan de control cinegético busca la eliminación de esta oveja de monte que amenaza la flora isleña

La Corporación insular tiene un plazo máximo de cinco años para acabar de forma definitiva con los muflones que quedan en la cima de España. Lo contempla el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la joya de la naturaleza tinerfeña que acaba de entrar en vigor. Esta especie es una de las principales amenazas para la flora del Teide, que sobresale por el alto número de endemismos (31).

El muflón fue introducido en la Isla en los estertores de la dictadura franquista. Los primeros 11 ejemplares llegaron a bordo de un avión alemán en febrero de 1971 procedentes de Córcega. En aquel momento hacía 17 años que este paraje protegido único en el mundo había sido declarado parque nacional, pero el régimen militar se saltó las más elementales normas de conservación. Introdujo estas ovejas de alta montaña, originarias de Córcega y Cerdeña y que jamás habían pisado la Isla, como privilegio para que unas élites pudieran practicar por primera vez la caza mayor.

El próximo miércoles día 14, la primera jornada extra para la caza del muflón se desarrollará en los sectores Oeste (entre Chiguergue, Las Fuentes y Volcanes Negros) y Chacorche (entre el camino a Candelaria y Corral del Niño) del Teide y la Corona Forestal, por lo que no se podrá transitar por un total de 17 senderos, que se detallan en la web ‘Tenerife ON’. La siguiente jornada, el próximo viernes 23, tendrá lugar en los sectores Pico Viejo y Siete Cañadas.

El muflón es una especie introducida por el franquismo en 1971 para abrir Tenerife a la caza mayor

Los otros tres días serán el lunes 26, martes 27 y miércoles 28. Los cazadores se desplegarán el 26 por los sectores Pico Viejo y Siete Cañadas, el 27 por Chacorche y el 27 por los sectores Oeste y Suroeste. En total, se prohibirá el tránsito en 34 senderos y pistas forestales de la cumbre, según detalla el anuncio del Cabildo de Tenerife firmado el pasado 29 de diciembre y publicado ayer en el BOC.

La cartografía detallada de los sectores afectados por estos días extraordinarios de la campaña de control del muflón en Tenerife puede consultarse en el portal de datos abiertos del Cabildo.

‘Tenerife ON’, una aplicación digital del Cabildo para gestionar las actividades en la naturaleza isleña, pide colaboración ciudadana «en favor de la conservación de la flora autóctona de la Isla». La información que ofrece deberá tenerse en cuenta a la hora de planificar actividades en el medio natural, debiéndose por tanto evitar los sectores y su entorno inmediato mientras se desarrollan dichas jornadas de control cinegético de los muflones en las cumbres de Tenerife.