Atención tinerfeños, la Policía Nacional emite un aviso urgente: "Estos descuidos son grandes oportunidades para los estafadores"

Cada vez las personas realizan más compras a través de Internet, los paquetes llegan mediante empresas de mensajería con una etiqueta que recoge información para que el repartidor puede dejar el pedido en su destino final. Una vez se abre el paquete, la caja que lo transporta se tira directamente a la basura, pero

"A simple vista es una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro", avisa una agente de la Policía Nacional. Se trata de 'dumpster diving', una estafa que comienza con la etiqueta con nuestros datos personales

¿Qué es el 'dumpster diving'?

La estafa comienza cuando las víctimas tiran a la basura los embalajes de los paquetes recibidos sin extraer los datos personales que aparecen en las etiquetas. A partir de ahí, los delincuentes recuperan la información necesaria y se hacen pasar por el comercio, la empresa de mensajería o incluso una entidad bancaria.

El objetivo de los estafadores es vaciar las cuentas bancarias de las víctimas y utilizar sus datos personales para cometer otros fraudes.

¿Qué buscan los ciberdelincuentes?

Los ciberdelincuentes utilizan la técnica de husmear en la basura para obtener información de valor sobre el usuario. Entre la información más comprometida destaca:

Contraseñas

Números de tarjeta

Información bancaria

Direcciones de correo electrónico

Datos sobre el banco al que pertenece la víctima

Lugar de trabajo

Esta es la información más valiosa para los estafadores, ya que con ella puede acceder a información confidencial de la víctima, hacerse con ella para cometer fraudes o robos de identidad.

Cómo evitar caer en la estafa

Las autoridades recomiendan no tirar nunca a la basura paquete con información personal leíble. Antes de deshacerse del embalaje, es imprescindible romper la etiqueta o borrar la información personal.

"Un gesto sencillo puede evitar problemas mayores", concluye la agente de la Policía Nacional. Hay que estar atento a todo lo que se tira a la basura para evitar estafas.