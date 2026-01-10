La Aemet prevé cielos despejados este domingo en Tenerife y temperaturas al alza en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este domingo en Canarias una jornada marcada por los cielos despejados en general, con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, entre ellas Tenerife, donde se espera la apertura de amplios claros durante las horas centrales del día.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en zonas de interior y cumbres, mientras que las mínimas apenas variarán. El viento del nordeste soplará de forma moderada, con algunos intervalos más intensos en vertientes expuestas.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del nordeste fuerza 4 o 5, alcanzando puntualmente fuerza 6 en el oeste durante la tarde, con marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros.

Tenerife: claros por la tarde y subida de temperaturas en cumbres

En Tenerife, los intervalos nubosos afectarán principalmente al norte y nordeste, con claros cada vez más amplios a partir de la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo puntual en zonas de interior orientadas al sur.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, de forma más acusada en el interior y en las cumbres, donde los ascensos podrán ser moderados. El viento del nordeste será moderado, con rachas ocasionalmente fuertes en el sureste durante las horas centrales.

Santa Cruz de Tenerife registrará valores entre 16 y 22 grados.

Previsión por islas

LANZAROTE

Poco nuboso salvo intervalos matinales. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas.

Arrecife: 14–20 °C

FUERTEVENTURA

Poco nuboso salvo intervalos a primeras horas. Temperaturas estables o en ligero ascenso.

Puerto del Rosario: 15–20 °C

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el norte, tendiendo a poco nuboso al mediodía. Ascenso ligero de las máximas, más acusado en zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17–21 °C

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios.

San Sebastián de La Gomera: 16–21 °C

LA PALMA

Intervalos nubosos en norte y este; poco nuboso en el resto. Máximas en ligero ascenso y mínimas en leve descenso en zonas altas.

Santa Cruz de La Palma: 13–20 °C

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Viento del nordeste rolando a este.

Valverde: 12–16 °C