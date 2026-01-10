Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sistema de financiónCB CanariasTiempo en CanariasIncendios en CanariasJubilaciones
instagramlinkedin

La Aemet prevé cielos despejados este domingo en Tenerife y temperaturas al alza en Canarias

El norte de las islas montañosas mantendrá intervalos nubosos, con viento moderado del nordeste y buen estado general del tiempo

Imagen satélite de Canarias con los cielos despejados

Imagen satélite de Canarias con los cielos despejados

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este domingo en Canarias una jornada marcada por los cielos despejados en general, con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, entre ellas Tenerife, donde se espera la apertura de amplios claros durante las horas centrales del día.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en zonas de interior y cumbres, mientras que las mínimas apenas variarán. El viento del nordeste soplará de forma moderada, con algunos intervalos más intensos en vertientes expuestas.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del nordeste fuerza 4 o 5, alcanzando puntualmente fuerza 6 en el oeste durante la tarde, con marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros.

Tenerife: claros por la tarde y subida de temperaturas en cumbres

En Tenerife, los intervalos nubosos afectarán principalmente al norte y nordeste, con claros cada vez más amplios a partir de la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo puntual en zonas de interior orientadas al sur.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, de forma más acusada en el interior y en las cumbres, donde los ascensos podrán ser moderados. El viento del nordeste será moderado, con rachas ocasionalmente fuertes en el sureste durante las horas centrales.

Santa Cruz de Tenerife registrará valores entre 16 y 22 grados.

Previsión por islas

LANZAROTE

Poco nuboso salvo intervalos matinales. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas.

Arrecife: 14–20 °C

FUERTEVENTURA

Poco nuboso salvo intervalos a primeras horas. Temperaturas estables o en ligero ascenso.

Puerto del Rosario: 15–20 °C

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el norte, tendiendo a poco nuboso al mediodía. Ascenso ligero de las máximas, más acusado en zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17–21 °C

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios.

San Sebastián de La Gomera: 16–21 °C

LA PALMA

Intervalos nubosos en norte y este; poco nuboso en el resto. Máximas en ligero ascenso y mínimas en leve descenso en zonas altas.

Santa Cruz de La Palma: 13–20 °C

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Viento del nordeste rolando a este.

Valverde: 12–16 °C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
  2. La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”
  3. La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife
  4. Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana
  5. Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217
  6. La Aemet avisa: las temperaturas bajan este domingo en Tenerife y habrá heladas en el Teide
  7. Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
  8. No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos Tenerife

La Aemet prevé cielos despejados este domingo en Tenerife y temperaturas al alza en Canarias

La Aemet prevé cielos despejados este domingo en Tenerife y temperaturas al alza en Canarias

Salvan la vida a una mujer de 70 años tras sufrir un atragantamiento en un restaurante de Tenerife

Salvan la vida a una mujer de 70 años tras sufrir un atragantamiento en un restaurante de Tenerife

Vicácaro: vida en las medianías del ‘otro’ sur de Tenerife

Vicácaro: vida en las medianías del ‘otro’ sur de Tenerife

Atención tinerfeños, la Policía Nacional emite un aviso urgente: "Estos descuidos son grandes oportunidades para los estafadores"

Atención tinerfeños, la Policía Nacional emite un aviso urgente: "Estos descuidos son grandes oportunidades para los estafadores"

Cinco días extras para cazar muflones obligan a cerrar senderos en la cumbre

Cinco días extras para cazar muflones obligan a cerrar senderos en la cumbre

La Aemet anuncia lluvias y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife

La Aemet anuncia lluvias y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife

La Aemet prevé lluvias débiles y viento este sábado en Tenerife

La Aemet prevé lluvias débiles y viento este sábado en Tenerife

Dávila ve un "honor" la visita del Papa a Tenerife y cree que "refuerza" el vínculo de la isla con la Iglesia

Dávila ve un "honor" la visita del Papa a Tenerife y cree que "refuerza" el vínculo de la isla con la Iglesia
Tracking Pixel Contents