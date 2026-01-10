La Aemet anuncia lluvias y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife
En el norte de la isla, el cielo estará nuboso
La previsión del tiempo para la jornada de este sábado, 10 de enero, en Tenerife será muy variada. Si bien se espera que en la zona norte y nordeste de la isla estén los cielos nubosos y con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, en el resto de zonas se espera un cielo poco nuboso con intervalos ocasionales durante la tarde, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aun así, la predicción indica que el norte se podrá despejar en las horas centrales del día.
Si bien se espera que se continúe con una jornada invernal, con lluvias y cielos nublados, las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque se producirá un ligero ascenso de las mínimas en zonas altas. En concreto, en Tenerife los termómetros oscilarán entre los 16 y los 21 grados centígrados.
En la isla, el viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas del sureste durante la segunda mitad del día.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Nuboso en la vertiente norte y en el nordeste, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, más probables durante la primera mitad del día y en el nordeste. Apertura de algún claro en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas en zonas altas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas del sureste durante la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21
LA GOMERA
Predominio de cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Apertura de claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con algún intervalo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en el noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 21
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, donde no se descartan precipitaciones débiles, especialmente durante la mañana. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 20
EL HIERRO
Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con ocasionalmente fuerte en los extremos oeste y sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15
