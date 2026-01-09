Vandalismo a plena luz del día en Tenerife: Los Realejos localiza a un hombre haciendo pintadas delante de un menor
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, solicitó la colaboración ciudadana tras la difusión de un vídeo en redes sociales donde se ve un acto vandálico en la fachada del santuario Nuestra Señora del Carmen y del edificio de Telefónica
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, difundió el jueves 8 de enero a través de sus redes sociales un vídeo en el que se observa a un hombre realizando actos vandálicos a plena luz del día y en presencia de un menor. Junto a las imágenes, González solicitó la colaboración ciudadana para poder identificar al autor de los hecho que tuvieron lugar en la fachada del santuario de Nuestra Señora del Carmen y en el edificio de Telefónica contiguo al templo.
La publicación del vídeo generó una rápida reacción por parte del Ayuntamiento, que activó los protocolos correspondientes para la identificación del responsable de los daños. Una vez localizado el autor de la infracción contra el patrimonio público, y tras cumplirse el objetivo de la difusión, el contenido fue retirado de las redes sociales del alcalde.
Paralelamente, el consistorio encargó a la empresa municipal de servicios, Realserv, la repintada de las fachadas afectadas. Los trabajos de restauración ya han sido ejecutados, devolviendo a ambos inmuebles su estado original y evitando un mayor deterioro de estos espacios.
Según informan fuentes municipales, la Policía Local logró identificar al autor de los actos vandálicos y procedió a la apertura de un expediente sancionador.
