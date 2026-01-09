¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, La historia de Frank y Nina, de Paola Randi, una fábula realista sobre la amistad y la dignidad en tiempos difíciles. Ganadora del Orizzonti Extra Premio ‘Lanterna Magic’ en el Festival de Cine de Venecia, la película desarrolla su trama en los márgenes de una ciudad italiana, donde tres jóvenes solitarios -Frank, Nina y Gollum- se encuentran por azar y forjan una amistad que les da fuerza para resistir la violencia y el abandono. Juntos buscan una salida a sus vidas rotas, descubriendo que incluso en la oscuridad puede nacer la esperanza. El filme se pasa en versión original en italiano con subtítulos en español.

Música

El 42 Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) trae este fin de semana al Auditorio de Tenerife a la Sinfónica de la Radio de Baviera, de Múnich. La orquesta alemana regresa a las islas después 25 años bajo la dirección del maestro estonio Paavo Järvi. La formación interpretará dos programas que transitan del clasicismo al romanticismo, donde rinden tributo a la forma musical por antonomasia: la sinfonía. Las entradas pueden adquirirse en la web del Auditorio.

Concierto benéfico

El Teatro Leal de La Laguna acoge este domingo un concierto solidario. En concreto, se trata del organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna en su firme compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El objetivo es recaudar fondos para apoyar sus fines esenciales: la prevención, la detección precoz, la atención a pacientes y el impulso a la investigación frente al cáncer.

En esta edición, seguirá contando con la colaboración del grupo lagunero Atlantes y también participará el Grupo Entrevoces. El concierto comenzará a las 19:00 horas.

Tradiciones

La fiesta ganadera de Tacoronte tendrá lugar este domingo, a las 10 de la mañana, con un espectáculo ecuestre a cargo de Chico de la Cruz. Una hora más tarde se pondrá en marcha el 38º Concurso de Arrastre de Ganado Fundación Tenerife Rural – Trofeo Gobierno de Canarias, organizado por la Federación de Arrastre Canario. Además, durante la jornada el público presente tendrá la oportunidad de disfrutar de una muestra de juegos autóctonos de las Islas, con levantamientos de arado y piedra, y la exhibición de una yunta perteneciente a la Liga Infantil.

Cartel del concurso de arrastre de ganado. / E. D.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana viene de la mano de La Laguna Tenerife, que se enfrentará este sábado al Hiopos Lleida. El partido se celebrará a las 19:00 horas en el Pabellón Santiago Martín.