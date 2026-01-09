Pescado fresco, croquetas y postres caseros: la joya escondida que se ha hecho viral en Tenerife

En la costa norte de Tenerife, hay una casa con nombre de madre y sabor a mar. En ella, el pescado se fríe como debe ser y las papas arrugadas llegan a la mesa deshaciéndose de gusto. No es una casa cualquiera: es Casa Mi Madre, un restaurante familiar que vive pegado al océano en San Juan de la Rambla y donde cada almuerzo se convierte en un recuerdo.

El creador de contenido gastronómico @alegloton lo ha dejado claro en su vídeo viral: “Si estás por el norte de la isla y te apetece pescado al ladito del mar, te voy a enseñar un sitio que te va a encantar”. Y no exagera, pus desde su terraza se oye romper las olas. Dentro, se cocina con el mismo cariño con el que uno cocina para los suyos.

Comer al lado del mar y sentirse como en casa

“Literalmente es la casa de su madre”, explica el creador, y esa esencia familiar lo envuelve todo: el trato, la decoración, el menú. Cada mañana llega pescado fresco, y el restaurante lo sirve con sencillez y mimo, como si fuera el almuerzo del domingo con la familia.

“Pedimos este almogrote que hacen ellos mismos con pan tostado y eso siempre es un punto”, narra mientras parte el queso de cabra curado con mojo. Después, llegan las croquetas caseras de pollo, no de pescado, para sorpresa del tiktoker y una morena frita crujiente, dorada, perfecta.

Pero el plato estrella es, sin duda, la sama con papas arrugadas, que se sirve abierta, jugosa, con apenas espinas. “El pescado se deshacía solo. ¿Qué más se puede pedir así? Lo dejamos deshuesado total, como tiene que ser”, comenta en su vídeo, entre risas satisfechas y primeros planos de la carne blanca desprendiéndose con facilidad.

Postres caseros, leche asada y algo más

El almuerzo no termina sin dulce, y en Casa Mi Madre también los postres tienen alma casera. “Nos pedimos uno de café y otro que lo probé sin querer”, confiesa. “Hacía mucho tiempo que no la pedía. Y qué acierto”, concluye.

El restaurante, ubicado en la Calle Cantito 16 de San Juan de la Rambla, abre de jueves a lunes entre las 13:00 y las 16:00 horas. Cierra los martes y miércoles y funciona con reservas al 647 944 009.