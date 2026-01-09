El papa León XIV prepara su primer viaje a España con parada en Tenerife

El papa León XIV visitará antes del 15 de junio Tenerife y Gran Canaria. Según ha confirmado el Obispado de Tenerife, las Islas se incluyen en el recorrido que el Pontífice realizará por España. Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes planteadas como destinos prioritarios en un primer borrador presentado ante la Secretaría de Estado del Vaticano, según confirma el cardenal José Cobo desde Roma.

El cardenal Cobo estuvo acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; y el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez. Durante el encuentro, celebrado el 9 de enero, se abordó este eventual viaje apostólico, que ahora deberá ser revisado por el propio Papa.

Visita a España

“Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al santo padre para que luego lo matice con las notas que él estime”, declaró Cobo ante los medios.

La reunión con la Secretaría de Estado se produjo solo un día después de la firma del acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno español para la reparación e indemnización de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. Este acuerdo prevé la creación de una vía específica a través del Defensor del Pueblo para atender a víctimas cuyos casos no pueden resolverse por la vía judicial.

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadouniden / Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

Un respaldo a Canarias ante la crisis migratoria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró “tremendamente agradecido” ante el anuncio de que el papa Francisco va a visitar Canarias, en lo que sería el primer viaje de un pontífice al Archipiélago. “Nuestros obispos se han batido el cobre y quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho”, destacó Clavijo, quien recordó sus primeros contactos con el papa Francisco hace ya más de dos años para abordar la crisis migratoria, que “sigue estando presente”.

Ahora, añadió, el Ejecutivo canario se pondrá a disposición del Estado Vaticano y del Estado español para organizar la visita.Clavijo también agradeció el “espaldarazo” de la sociedad canaria y de los medios de comunicación, que han sido “fundamentales” para mantener la atención sobre quienes “huyen del hambre y de la muerte”, pero también siendo respetuosos con el pueblo canario. “Es un éxito de todos”, concluyó el presidente canario.