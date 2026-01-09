El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de la llegada de un frente atlántico a Tenerife en los próximos días: "Canarias quedará al margen de lo peor"

Tenerife y el conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife comienzan a despedirse del episodio de inestabilidad de cara a este fin de semana. El meteorólogo Rubén Vázquez, de Meteovigo, ha explicado que el Archipiélago aún notará los últimos efectos de un frente atlántico, ya bastante desgastado, que dejará algunas precipitaciones y un descenso de las temperaturas en zonas concretas de Canarias antes de la mejora definitiva del tiempo.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El experto confirma que Canarias afrontará los próximos días con un tiempo relativamente tranquilo en comparación con la Península. Sin embargo, Rubén Vázquez avisa de que no será completamente estable.

Este será el tiempo en Tenerife desde hoy

Un frente atlántico acabará alcanzando el archipiélago a comienzos de la próxima semana, dejando precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en las islas de mayor relieve y en las vertientes más expuestas del norte.

En Tenerife, los modelos meteorológicos apuntan a un escenario de lluvias poco significativas, asociadas a la llegada de un frente atlántico ya debilitado. "El frente llegará a Canarias bastante desgastado según los últimos ajustes de los modelos, pero igualmente vamos a ver precipitaciones, eso está asegurado", dice Rubén Vázquez.

Las lluvias se concentrarán sobre todo en la cara norte de la isla, afectando a zonas de medianías y cumbres, mientras que el sur permanecerá en general al margen de la inestabilidad.

Todas las precipitaciones serán de carácter débil, con mayor probabilidad en estas zonas de Canarias

Las precipitaciones serán en general débiles y dispersas, con mayor probabilidad en el norte de Gran Canaria y Lanzarote y Fuerteventura según algunos escenarios, aunque los acumulados previstos son modestos. Los modelos coinciden en que no se trata de un episodio de lluvias generalizadas ni intensas.

Según las previsiones, el grueso de las lluvias se concentrará en La Palma, donde sí podrían ser más persistentes y con mayores acumulaciones durante el fin de semana.

La AEMET no ha activado avisos en Canarias

El meteorólogo confirma que no se esperan avisos meteorológicos activos en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ni en el resto del archipiélago durante el fin de semana, ya sea por viento o por lluvias, lo que refuerza la previsión de un episodio moderado.

Las temperaturas se mantendrán en valores algo más bajos de lo habitual para estas fechas, con un ambiente fresco, especialmente en zonas altas, debido a la persistencia de masas de aire más frías de origen atlántico, aunque sin descensos bruscos.

Rubén Vázquez nos da una buena noticia, porque afirma que Canarias quedará al margen de los episodios más adversos, la situación será muy distinta en la Península. La borrasca Goretti ha dejado rachas de viento muy intensas, con valores cercanos a los 150 kilómetros por hora en el norte, y nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en los Pirineos.