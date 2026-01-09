La Isla recupera 4.000 castaños afectados por el incendio de 2023

El Cabildo de Tenerife repone casi 4.000 castaños que se perdieron en el gran incendio forestal registrado el verano de 2023. Una inversión de 1,6 millones de euros permitirá recuperar un agrosistema clave para las medianías de la Isla, con la aportación de 19.000 castañas de nueve variedades por los agricultores. Esos frutos están destinados a obtener los patrones sobre los que se injertarán las distintas gamas de cultivo tradicional. En concreto, son 3.770 castañeros los incluidos en esta reforestación, dentro del proyecto puesto en marcha por la consejería de Sector Primario, que dirige Valentín González.

La iniciativa, que incluye acciones que se llevarán a cabo hasta finales de 2027, cuenta con un presupuesto de 1.667.136 euros. Se desarrolla en varias fases, como un diagnóstico rural participativo en los municipios afectados, la identificación genética de un centenar de árboles de distintas variedades tradicionales y la creación de un vivero de planta injertada.

También se acometió el acondicionamiento de las parcelas más gravemente afectadas, con la eliminación de ramas, tocones y otros elementos, de forma previa a la plantación de los castañeros.

El consejero insular explica que «en los últimos meses, agricultores de toda la Isla han cedido alrededor de 19.000 castañas que se destinarán a obtener los patrones sobre los que se injertarán las variedades». Con posterioridad, añade, «la planta injertada se cederá a los afectados por el incendio, siendo ésta la clave para la regeneración del agrosistema».

Recuperación zonas afectadas

Esta iniciativa no solo es fundamental para la recuperación de las zonas afectadas por el fuego, «sino para fortalecer el patrimonio agrícola de la Isla», apunta Valentín González.

En este proceso, el consejero pone en valor el trabajo de los técnicos del Servicio de Agricultura del Cabildo que, junto a Tragsa, «han trabajado de la mano de los productores para seleccionar las castañas que permitirán obtener los patrones sobre los que se injertarán las variedades de cultivo tradicional».

Este proyecto se suma a otros impulsados para proteger el agrosistema castañero de Tenerife tras el incendio de 2023, como las ayudas para la restauración inmediata, a las que el Cabildo destinó 250.000 euros, y los trabajos de actualización catastral en la zona afectada, a través de Segipsa, con un presupuesto de 136.000 euros.

Valentín González concluye: «El Cabildo reafirma su compromiso con el medio ambiente, la recuperación de nuestros agrosistemas y el apoyo a los agricultores».