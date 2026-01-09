InduCES reforzará la sostenibilidad de las industrias canarias

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) pone en marcha el proyecto InduCES (INDUstria Canaria para una Economía Sostenible), una iniciativa estratégica destinada a reforzar la sostenibilidad, la competitividad y la adaptación normativa del tejido industrial canario. Este proyecto está subvencionado al 100% por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria, y se desarrollará durante 12 meses hasta el 30 de noviembre de 2026.

InduCES responde a una necesidad real y creciente del sector industrial, tal y como asegura el secretario general de Femete, José González González: “Las empresas industriales, especialmente las pymes y micropymes, demandan cada vez más apoyo técnico especializado para cumplir con la normativa ambiental, reducir su impacto y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles. Con InduCES damos un paso más, incorporando una metodología rigurosa que permite medir de forma objetiva la huella ambiental de la actividad empresarial y convertir esa información en decisiones prácticas de mejora”.

Acompañamiento técnico

InduCES está dirigido a 50 empresas industriales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes a los sectores del metal y las nuevas tecnologías, con independencia de que estén o no asociadas a Femete. El proyecto ofrecerá asesoramiento técnico personalizado, adaptado a la realidad de cada empresa y a su contexto sectorial y territorial. Según González González, “no se limita al cumplimiento normativo, sino que ayuda a las empresas a identificar oportunidades de eficiencia, reducción de costes y mejora competitiva, integrando la sostenibilidad como un elemento estratégico de gestión y no como una carga administrativa”.

Medición de la huella ambiental

El eje central del proyecto será la evaluación integral de la huella ambiental, abordando la huella de carbono, la huella hídrica y la huella de materiales, mediante el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y estándares reconocidos internacionalmente. Así explica el secretario general de Femete el valor de este enfoque:

“La medición de la huella ambiental permite a las empresas conocer con precisión dónde se generan sus principales impactos —consumo de recursos, generación de residuos o emisiones— y, a partir de ahí, definir acciones realistas de reducción y compensación. Este conocimiento es clave para mejorar el desempeño ambiental y, al mismo tiempo, para acceder a financiación pública y privada vinculada a criterios ESG”.

El proyecto incorpora además un módulo específico de huella de carbono asociada a la movilidad laboral (alcance 3), así como propuestas de compensación con impacto ambiental y social positivo.

Cuatro líneas de actuación

InduCES se estructura en cuatro líneas de actuación: diseño y optimización de herramientas digitales, asesoramiento técnico en huella ambiental, sensibilización en sostenibilidad industrial y coordinación y seguimiento del proyecto. En palabras de González González, “hemos diseñado un proyecto con una clara vocación pública, abierto a todo el sector industrial, que combina asesoramiento individualizado con acciones de sensibilización y divulgación, y que además genera datos transparentes y verificables sobre el impacto ambiental del tejido industrial”.

Estrategia de Desarrollo Industrial

Además, el proyecto se alinea con la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022–2027, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y la normativa vigente en materia de cambio climático, economía circular y gestión de residuos. “InduCES contribuye a construir una industria canaria más innovadora, sostenible y resiliente, preparada para los retos de la transición ecológica y la economía circular, y refuerza el papel de la industria como motor de desarrollo económico y social del Archipiélago”, concluye el secretario general de Femete.