Güímar desbloquea la entidad que mantendrá el polígono industrial

El Pleno del Ayuntamiento de Güímar aprobó los estatutos que regirán la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar, el órgano que asumirá el mantenimiento de más de dos millones de metros cuadrados que ocupa el complejo. La decisión plenaria güimarera se adoptó con los votos a favor del gobierno municipal y de Coalición Canaria y la abstención de tres concejales del PSOE y el edil de Unidas Sí Podemos. Se trata de la última aprobación necesaria para impulsar la constitución del ente. Con anterioridad, los ayuntamientos de Candelaria y Arafo, así como el Consejo de Gobierno insular, dieron el visto bueno al mismo documento, que debe superar ahora su periodo de información y exposición pública.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Airam Puerta, pidió explicaciones sobre el cambio «radical» de la figura jurídica elegida para el mantenimiento de este complejo industrial. Recordó que en 2020 se optó por la creación de un consorcio para realizar esta tarea y ahora se vuelve a la Entidad de Conservación, modificación que la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, se encontró a su llegada a la Alcaldía el pasado mes de julio; modificación que la secretaria municipal ciñó a «una decisión del Cabildo», según explicó al Pleno.

La Entidad Urbanística de Conservación estará integrada por los tres ayuntamientos del Valle de Güímar (Candelaria, Arafo y Güímar), el Cabildo de Tenerife, los propietarios del suelo del polígono y las más de 200 empresas instaladas en el mismo, que estarán obligadas a formar parte de ella. Las administraciones públicas asumirán la financiación del 55% de esta entidad mixta, mientras que la parte privada se hará cargo del 45% restante.

Aportación del Cabildo

Para comenzar a funcionar, el Cabildo aportará 200.000 euros, cantidad que se sumará a los 250.000 euros procedentes de la todavía vigente Asociación Mixta del Polígono, ente que actualmente se encuentra en proceso de disolución. Los ayuntamientos contribuirán a partes iguales a financiar la Entidad Urbanística de Conservación, si bien los 2.024.999 metros cuadrados que ocupa el Polígono Industrial Valle de Güímar presentan una distribución desigual: el 17,72% (casi 360.000 metros cuadrados) pertenecen al municipio de Candelaria; en Güímar se encuentra el 29,30% (en torno a 600.000), y Arafo, el municipio más pequeño de los tres, abarca el 52,98%, con más de un millón de metros cuadrados.

Hasta la aprobación definitiva de la constitución de la EUC, los estatutos deben superar el periodo de exposición e información pública y los miembros deben dotar a la Entidad de presupuesto.

Sus funciones se corresponden con el mantenimiento de la red viaria del polígono industrial, la señalización, las aceras y el alumbrado público; el cuidado de las zonas verdes, la vigilancia mediante seguridad privada, además de la limpieza de las carreteras y el entorno. Los ayuntamientos tendrán la responsabilidad del abastecimiento de agua a todo el polígono, así como del saneamiento, el coste del alumbrado público y la seguridad a través de la Policía Local de los tres municipios.

El consejero insular de Industria, Manuel Fernández, ha defendido que «la creación de esta entidad marca un hito en la modernización y gestión de las áreas industriales de Tenerife, siguiendo el modelo recomendado por el Plan Director de Actuaciones en Áreas Industriales de Canarias».