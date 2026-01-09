Dulces y salados: así son los bubble waffles que triunfan en el sur de Tenerife
El establecimiento ubicado al sur de la isla triunfa por sus elaboraciones
Los `bubble waffle´ son un producto típico en las calles de Hong Kong que se elabora desde los años 50. En un local de Tenerife han querido innovar y apostar por esta masa (no es ni un gofre, ni un crepe ni una tortita, es la combinación de todos ellos)
El creador de contenido @elsiciliano_tenerife ha visitado el local ubicado en Los Cristianos y no ha dudado en recomendárselo a todos sus seguidores.
Versiones saladas
Oops Bubble Waffle Café presenta una propuesta gastronómica apta para personas con intolerancias o alergias alimentarias, ya que cuentan con opciones sin gluten y sin lactosa. "Soy celíaca y se agradece un sitio así. Pedí una tostada de humus con aguacate, semillas... y un waffle bubble con helado de yogur, kinder y Nutella. Estaba todo buenísimo", confirma una de sus clientas.
"Esto nunca lo había probado", afirma sorprendido el creado de contenido. Se trata de un waffle con bacon, rúcula, milanesa de pollo y huevo, una combinación que no deja indiferente a quienes la prueban, "la combinación estaba muy buena".
Además cuanta con más combinaciones innovadoras y otras opciones como tostadas o hamburguesas para complacer los gustos de todos sus clientes.
Para los amantes del dulce
Los más golosos pueden decantarse por algunas de las siguientes opciones:
- Mini pancakes
- Helados artesanales
- Bubble Waffles rellenos de helado y completados con toppings
Una propuesta penada para disfrutar en cualquier momento del día, especialmente como desayuno o merienda.
Otro de sus grandes reclamos son sus milkshakes con las combinaciones más originales, como caramelo salado con bacon o pistacho.
Horario y ubicación
Oops Bubble Waffle Café se encuentra en el Paseo Marítimo, 11, Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado.
Abre de martes a domingo en horario de 9:00 a 19:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
