Dávila ve un "honor" la visita del Papa a Tenerife y cree que "refuerza" el vínculo de la isla con la Iglesia

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este viernes que la visita del Papa León XIV a Canarias prevista para el mes de junio, y que incluirá a la isla, es un "honor" y "refuerza" el vínculo histórico con la Iglesia Católica.

En una declaración difundida por la corporación entiende que se apuntalan los "lazos institucionales" y la relación de la sociedad isleña con la Iglesia, construida "a lo largo del tiempo", y sostiene que la visita proyecta a Tenerife como "una tierra de acogida, abierta y comprometida con la convivencia, el respeto y el encuentro entre las personas".

Por lo tanto, ha subrayado, "el Cabildo de Tenerife y Tenerife recibirán al Santo Padre con respeto, orgullo y sentido de la unidad".