Dávila ve un "honor" la visita del Papa a Tenerife y cree que "refuerza" el vínculo de la isla con la Iglesia

León XIV visitará el archipiélago en junio

El papa León XIV, archivo.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este viernes que la visita del Papa León XIV a Canarias prevista para el mes de junio, y que incluirá a la isla, es un "honor" y "refuerza" el vínculo histórico con la Iglesia Católica.

En una declaración difundida por la corporación entiende que se apuntalan los "lazos institucionales" y la relación de la sociedad isleña con la Iglesia, construida "a lo largo del tiempo", y sostiene que la visita proyecta a Tenerife como "una tierra de acogida, abierta y comprometida con la convivencia, el respeto y el encuentro entre las personas".

Por lo tanto, ha subrayado, "el Cabildo de Tenerife y Tenerife recibirán al Santo Padre con respeto, orgullo y sentido de la unidad".

La Aemet prevé lluvias débiles y viento este sábado en Tenerife

Dávila ve un "honor" la visita del Papa a Tenerife y cree que "refuerza" el vínculo de la isla con la Iglesia

La Audiencia Nacional rechaza indemnizar por el allanamiento de su casa de Tenerife a un hombre al considerar que su actitud fue "insolente y desafiante"

La ULL registra una patente para identificar variedades de aguacate resistentes a la salinidad

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Dulces y salados: así son los bubble waffles que triunfan en el sur de Tenerife

El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de la llegada de un frente atlántico a Tenerife en los próximos días: "Canarias quedará al margen de lo peor"

Vandalismo a plena luz del día en Tenerife: Los Realejos localiza a un hombre haciendo pintadas delante de un menor
