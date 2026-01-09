Dávila ve un "honor" la visita del Papa a Tenerife y cree que "refuerza" el vínculo de la isla con la Iglesia
León XIV visitará el archipiélago en junio
Santa Cruz de Tenerife
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este viernes que la visita del Papa León XIV a Canarias prevista para el mes de junio, y que incluirá a la isla, es un "honor" y "refuerza" el vínculo histórico con la Iglesia Católica.
En una declaración difundida por la corporación entiende que se apuntalan los "lazos institucionales" y la relación de la sociedad isleña con la Iglesia, construida "a lo largo del tiempo", y sostiene que la visita proyecta a Tenerife como "una tierra de acogida, abierta y comprometida con la convivencia, el respeto y el encuentro entre las personas".
Por lo tanto, ha subrayado, "el Cabildo de Tenerife y Tenerife recibirán al Santo Padre con respeto, orgullo y sentido de la unidad".
