Alianza estratégica para fortalecer la tecnología y el videojuego en Canarias

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), la Asociación Empresarial de Informática y Telecomunicaciones de Tenerife (Asinte) y la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (Acadevi) han suscrito un acuerdo de colaboración para impulsar de forma conjunta el desarrollo de los sectores tecnológico y del videojuego en Canarias. El convenio establece un marco estable de cooperación con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo empresarial y profesional, la formación especializada, la divulgación tecnológica y la promoción del sector TIC y de los videojuegos en el ámbito territorial de las entidades firmantes.

Entre las principales líneas de actuación se contempla la colaboración entre Femete y Asinte para dar visibilidad a las actividades de Acadevi, así como la cesión de espacios de la federación empresarial en su sede de La Laguna para celebrar de acciones de divulgación y eventos vinculados al sector del videojuego y a otras iniciativas de interés común. Asimismo, el acuerdo prevé el trabajo conjunto en proyectos y acciones que refuercen las sinergias entre las propias entidades y sus empresas asociadas.

Oportunidades reales y talento

Sobre el convenio suscrito, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, subrayó que “refuerza nuestra apuesta por la innovación, la tecnología y la diversificación del tejido empresarial de Canarias, integrando al sector del videojuego como una actividad estratégica con gran potencial de crecimiento”. En este sentido, destacó que “la colaboración entre organizaciones empresariales es clave para generar oportunidades reales, compartir conocimiento y avanzar hacia un modelo económico más competitivo y sostenible”.

Por su parte, la presidenta de Asinte, María Luisa de Arcos Díaz, señaló que “este acuerdo consolida el papel de Asinte como punto de encuentro del sector tecnológico y abre nuevas vías de colaboración con un ámbito tan dinámico como el del desarrollo de videojuegos”. Añadió que “trabajar de forma coordinada permitirá impulsar el talento, mejorar la capacitación profesional y dar mayor visibilidad a un sector que aporta innovación y valor añadido a la economía canaria”.

Desde Acadevi, su presidente David Carmona Ballester resaltó que “este convenio supone un paso decisivo para fortalecer la industria del videojuego en Canarias, facilitar su integración en el ecosistema tecnológico y favorecer la creación de sinergias con empresas consolidadas”. Asimismo, afirmó que “la colaboración con Femete y Asinte permitirá impulsar iniciativas conjuntas, visibilizar el talento local y fomentar nuevas oportunidades de crecimiento para los estudios y desarrolladores del Archipiélago”.

El acuerdo contempla también la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de las tres entidades, que evaluará periódicamente el grado de cumplimiento y los resultados de las acciones desarrolladas. Tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente, y se enmarca en el compromiso común de promover un ecosistema empresarial innovador, colaborativo y sostenible en Canarias.