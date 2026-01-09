La Aemet prevé lluvias débiles y viento este sábado en Tenerife
Habrá un ligero aumento de las temperaturas mínimas en la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 10 de enero, una jornada en la que predominarán los cielos nubosos en la vertiente norte y en el nordeste, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, que serán más probables durante la primera mitad del día y en el nordeste.
Aun así, se espera que se produzca la apertura de algún claro en horas centrales.
En el resto de zonas, estará poco nuboso con intervalos ocasionales durante la tarde.
En cuanto a las temperaturas, estas seguirán con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las mínimas en zonas altas. También habrá viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas del sureste durante la segunda mitad del día.
Previsión general
Por su parte, la previsión del tiempo de la Aemet para todo el archipiélago indica que habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables durante la primera mitad del día.
En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales.
Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso, algo más acusado en la provincia oriental. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.
