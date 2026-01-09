Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en VenezuelaCarnaval Tenerife 2026Tiempo en CanariasCD TenerifePederastia
instagramlinkedin

Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217

Las dos vías principales de la movilidad en Tenerife han sufrido varios colapsos en apenas unas horas

Colas en la TF-5, TF-21 y TF-217

Colas en la TF-5, TF-21 y TF-217 / Google Maps

Víctor de Castro

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Dos accidentes en la autopista del Norte de Tenerife ha provocado el colapso circulatorio en varios puntos de la TF-5. Según fuentes del 112 Canarias, Sobre las 12:20 de la mañana, dos incidentes casi de manera consecutiva bloquearon una de las arterias principales de la movilidad en Tenerife. Los impactos, uno a la altura de la Corujera y otro en el kilómetro 30 de la vía, tuvieron lugar dentro del municipio de Santa Úrsula, lo que llevó a retenciones de horas sobre la vía.

Esto no solo ha afectado a la TF-5. Vista la situación, muchos conductores tomaron la decisión de desviarse por La Orotava, lo que acabó provocando colas en la Carretera Provincial, la TF-217. Otra que ha sufrido la acumulación de vehículos es la TF-21, en la un accidente y la cantidad de coches en la TF-217 llevó a colmar la paciencia de los conductores.

Imagen de la TF-5 bloqueada

Imagen de la TF-5 bloqueada / Google Maps

En los accidentes ocurridos en la autopista del Norte, en dirección Santa Cruz, se registraron varios heridos, aunque todavía se desconoce la gravedad de las heridas. En el lugar de los hechos se encuentran bomberos del Consorcio de Tenerife, ambulancias del SUC y la Guardia Civil de Tráfico. Además, se han desplegado operarios del Servicio de Carreteras.

Noticias relacionadas y más

Una isla colapsada

Accidente en Las Chafiras en sentido Sur

Accidente en Las Chafiras en sentido Sur / Los Jardineros

Este colapso en el norte se suma al que hubo en el sur a primera hora de la mañana. Las dos vías principales de Tenerife han sufrido, casi de manera simultánea, un colapso en la circulación. La TF-1 tuvo que ser cortada en un tramo a la altura de Las Chafiras tras un brutal accidente entre varios vehículos.

TEMAS

  1. La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
  2. La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”
  3. La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife
  4. Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana
  5. La Aemet avisa: las temperaturas bajan este domingo en Tenerife y habrá heladas en el Teide
  6. Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
  7. No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos Tenerife
  8. La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife

El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de la llegada de un frente atlántico a Tenerife en los próximos días: "Canarias quedará al margen de lo peor"

Vandalismo a plena luz del día en Tenerife: Los Realejos localiza a un hombre haciendo pintadas delante de un menor

Vandalismo a plena luz del día en Tenerife: Los Realejos localiza a un hombre haciendo pintadas delante de un menor

Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217

Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217

Pescado fresco, croquetas y postres caseros: la joya escondida que se ha hecho viral en Tenerife

Pescado fresco, croquetas y postres caseros: la joya escondida que se ha hecho viral en Tenerife

Una víctima de Tenerife de la pederastia en la Iglesia: «El cura me dijo que abusó de mí porque me quería»

Una víctima de Tenerife de la pederastia en la Iglesia: «El cura me dijo que abusó de mí porque me quería»

InduCES reforzará la sostenibilidad de las industrias canarias

InduCES reforzará la sostenibilidad de las industrias canarias

Alianza estratégica para fortalecer la tecnología y el videojuego en Canarias

Alianza estratégica para fortalecer la tecnología y el videojuego en Canarias

El papa León XIV prepara su primer viaje a España con parada en Tenerife

El papa León XIV prepara su primer viaje a España con parada en Tenerife
Tracking Pixel Contents