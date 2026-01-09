Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217

Dos accidentes en la autopista del Norte de Tenerife ha provocado el colapso circulatorio en varios puntos de la TF-5. Según fuentes del 112 Canarias, Sobre las 12:20 de la mañana, dos incidentes casi de manera consecutiva bloquearon una de las arterias principales de la movilidad en Tenerife. Los impactos, uno a la altura de la Corujera y otro en el kilómetro 30 de la vía, tuvieron lugar dentro del municipio de Santa Úrsula, lo que llevó a retenciones de horas sobre la vía.

Esto no solo ha afectado a la TF-5. Vista la situación, muchos conductores tomaron la decisión de desviarse por La Orotava, lo que acabó provocando colas en la Carretera Provincial, la TF-217. Otra que ha sufrido la acumulación de vehículos es la TF-21, en la un accidente y la cantidad de coches en la TF-217 llevó a colmar la paciencia de los conductores.

Imagen de la TF-5 bloqueada / Google Maps

En los accidentes ocurridos en la autopista del Norte, en dirección Santa Cruz, se registraron varios heridos, aunque todavía se desconoce la gravedad de las heridas. En el lugar de los hechos se encuentran bomberos del Consorcio de Tenerife, ambulancias del SUC y la Guardia Civil de Tráfico. Además, se han desplegado operarios del Servicio de Carreteras.

Una isla colapsada

Accidente en Las Chafiras en sentido Sur / Los Jardineros

Este colapso en el norte se suma al que hubo en el sur a primera hora de la mañana. Las dos vías principales de Tenerife han sufrido, casi de manera simultánea, un colapso en la circulación. La TF-1 tuvo que ser cortada en un tramo a la altura de Las Chafiras tras un brutal accidente entre varios vehículos.