¿Cómo pueden ahorrar los tinerfeños durante las rebajas? Estos son los mejores trucos

Las primeras rebajas de 2026 ya han llegado y con ellas las ganas de los tinerfeños de aprovechar los grandes descuentos para conseguir los productos deseados a precios inmejorables. Esta época, al igual que las rebajas de verano y el Black Friday son los momentos donde los consumidores más `ahorran´.

Existen una serie de consejos para que los consumidores solo adquieran en rebajas los artículos necesarios, sin excederse con compras que no merecen la pena.

Cómo ahorrar en las rebajas

No compres artículos innecesarios : realiza un listado con los productos necesarios, de esta manera evitarás compras compulsivas.

: realiza un listado con los productos necesarios, de esta manera evitarás compras compulsivas. Compara precios : debes tener en cuenta los precios antes de las rebajas, así podrás comprobar si estás ante un gran chollo o no.

: debes tener en cuenta los precios antes de las rebajas, así podrás comprobar si estás ante un gran chollo o no. Cuánto te vas a gastar : es recomendable prepara un presupuesto para controlar los gastos que se van a realizar durante las rebajas.

: es recomendable prepara un presupuesto para controlar los gastos que se van a realizar durante las rebajas. Revisar el armario : antes de comprar por impulso, se debe revisar el armario y comprobar qué prendas hacen falta realmente.

: antes de comprar por impulso, se debe revisar el armario y comprobar qué prendas hacen falta realmente. Investigación : antes de acudir a por los artículos rebajados es aconsejable revisa que tengan disponibilidad de tallas y acudir con las ideas claras.

: antes de acudir a por los artículos rebajados es aconsejable revisa que tengan disponibilidad de tallas y acudir con las ideas claras. Guarda los tickets: en caso de no querer finalmente la penda o estar dañada, con el ticket podrás acudir al establecimiento para cambiarla por una nueva o solicitar la devolución del dinero. Todas las tiendas deben contar con hojas de reclamaciones para sus clientes.

¿Qué productos merece la pena comprar durante las rebajas?

No solo las grandes compañías hacen frente a las rebajas, sino que los pequeños comercios se suman a esta campaña. Los productos tecnológicos son los más recomendables para comprar en este periodo, ya que tiene precios más elevados y es donde más dinero pueden ahorrar los consumidores.

Es recomendable apostar por el comercio local, ya que este permite resolver problemas de manera directa, además se contribuye con la economía local y se reduce la huella ambiental asociada al transporte de mercancías y los embalajes.