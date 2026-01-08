Tiempo estable este viernes en Tenerife y las islas orientales, con heladas en cumbres y lluvias débiles en La Palma

Canarias afronta una jornada meteorológicamente tranquila en la mayor parte del Archipiélago, aunque con matices importantes según la isla y la altitud, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El pronóstico apunta a un predominio de cielos poco nubosos en las islas orientales y en Tenerife, mientras que en las occidentales se esperan intervalos nubosos, con especial atención a La Palma, donde no se descartan precipitaciones débiles.

Además, el descenso de las temperaturas nocturnas favorece la aparición de heladas en zonas de cumbre, un fenómeno habitual en esta época del año, y las condiciones del mar seguirán marcadas por el oleaje del norte y nordeste.

Cielos despejados en las islas orientales y Tenerife

En Tenerife y en las islas orientales se espera una jornada dominada por los cielos poco nubosos, aunque a últimas horas del día podrían aparecer intervalos de nubosidad en el norte y el este. En estas zonas no se descarta alguna precipitación débil y puntual durante la noche, especialmente en áreas expuestas al alisio.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores suaves en zonas costeras y algo más fríos en medianías y cumbres. El viento soplará del este moderado, girando a nordeste a partir del mediodía, con especial intensidad en las zonas altas.

Heladas en las cumbres de Tenerife

Uno de los aspectos más destacados del día será la presencia de heladas débiles, que podrían ser localmente moderadas en las cumbres centrales de Tenerife. La Aemet no descarta que este fenómeno también se produzca en las zonas más altas de La Palma y Gran Canaria, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por carreteras de alta montaña durante la madrugada y primeras horas del día.

La Palma, la isla más inestable

La previsión meteorológica señala a La Palma como la isla con mayor inestabilidad. En el norte y el este, los cielos permanecerán nubosos, con precipitaciones débiles durante la madrugada, que podrían ser localmente moderadas. Estas lluvias también podrían reaparecer, de forma débil, durante la noche.

En el resto de la isla, el cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar claros temporales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará del este moderado, con mayor intensidad en los extremos sureste y noroeste, girando a nordeste a partir de la tarde.

Situación similar en La Gomera y El Hierro

En La Gomera, se esperan intervalos nubosos en el norte, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán y el viento será de componente este, flojo a moderado, rolando a nordeste por la tarde.

Por su parte, El Hierro registrará un tiempo mayoritariamente estable, con cielos poco nubosos y algún intervalo ocasional en el norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el viento seguirá un patrón similar al del resto de las islas occidentales.

Estado de la mar: oleaje del norte y nordeste

En cuanto a las condiciones marítimas, la Aemet prevé viento del este o nordeste de fuerza 3 a 6, con marejada o fuerte marejada. El mar de fondo del norte o nordeste, con olas de 1 a 2 metros, irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día.

No obstante, durante la noche podrían registrarse aguaceros en aguas costeras del norte de La Palma, lo que aconseja extremar la precaución en actividades náuticas y en zonas expuestas del litoral.

