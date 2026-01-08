Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Narcotráfico TenerifeCanarios en VenezuelaCarnaval Tenerife 2026Tiempo en CanariasCD TenerifeHipoteca Joven
instagramlinkedin

Tiempo estable este viernes en Tenerife y las islas orientales, con heladas en cumbres y lluvias débiles en La Palma

La previsión apunta a cielos poco nubosos en buena parte del Archipiélago, descenso nocturno de temperaturas en zonas altas y mala mar en el norte

Mapa con la predicción del tiempo en Tenerife para este viernes.

Mapa con la predicción del tiempo en Tenerife para este viernes. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Canarias afronta una jornada meteorológicamente tranquila en la mayor parte del Archipiélago, aunque con matices importantes según la isla y la altitud, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El pronóstico apunta a un predominio de cielos poco nubosos en las islas orientales y en Tenerife, mientras que en las occidentales se esperan intervalos nubosos, con especial atención a La Palma, donde no se descartan precipitaciones débiles.

Además, el descenso de las temperaturas nocturnas favorece la aparición de heladas en zonas de cumbre, un fenómeno habitual en esta época del año, y las condiciones del mar seguirán marcadas por el oleaje del norte y nordeste.

Cielos despejados en las islas orientales y Tenerife

En Tenerife y en las islas orientales se espera una jornada dominada por los cielos poco nubosos, aunque a últimas horas del día podrían aparecer intervalos de nubosidad en el norte y el este. En estas zonas no se descarta alguna precipitación débil y puntual durante la noche, especialmente en áreas expuestas al alisio.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores suaves en zonas costeras y algo más fríos en medianías y cumbres. El viento soplará del este moderado, girando a nordeste a partir del mediodía, con especial intensidad en las zonas altas.

Heladas en las cumbres de Tenerife

Uno de los aspectos más destacados del día será la presencia de heladas débiles, que podrían ser localmente moderadas en las cumbres centrales de Tenerife. La Aemet no descarta que este fenómeno también se produzca en las zonas más altas de La Palma y Gran Canaria, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por carreteras de alta montaña durante la madrugada y primeras horas del día.

La Palma, la isla más inestable

La previsión meteorológica señala a La Palma como la isla con mayor inestabilidad. En el norte y el este, los cielos permanecerán nubosos, con precipitaciones débiles durante la madrugada, que podrían ser localmente moderadas. Estas lluvias también podrían reaparecer, de forma débil, durante la noche.

En el resto de la isla, el cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar claros temporales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará del este moderado, con mayor intensidad en los extremos sureste y noroeste, girando a nordeste a partir de la tarde.

Situación similar en La Gomera y El Hierro

En La Gomera, se esperan intervalos nubosos en el norte, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán y el viento será de componente este, flojo a moderado, rolando a nordeste por la tarde.

Por su parte, El Hierro registrará un tiempo mayoritariamente estable, con cielos poco nubosos y algún intervalo ocasional en el norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el viento seguirá un patrón similar al del resto de las islas occidentales.

Estado de la mar: oleaje del norte y nordeste

En cuanto a las condiciones marítimas, la Aemet prevé viento del este o nordeste de fuerza 3 a 6, con marejada o fuerte marejada. El mar de fondo del norte o nordeste, con olas de 1 a 2 metros, irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día.

No obstante, durante la noche podrían registrarse aguaceros en aguas costeras del norte de La Palma, lo que aconseja extremar la precaución en actividades náuticas y en zonas expuestas del litoral.

Temperaturas previstas en capitales y municipios

  • Santa Cruz de Tenerife: 15 °C de mínima y 21 °C de máxima
  • San Sebastián de La Gomera: 15 °C / 20 °C
  • Santa Cruz de La Palma: 15 °C / 20 °C
  • Valverde (El Hierro): 11 °C / 14 °C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
  2. La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”
  3. La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife
  4. La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
  5. La Aemet avisa: las temperaturas bajan este domingo en Tenerife y habrá heladas en el Teide
  6. Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
  7. No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos Tenerife
  8. La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife

Tiempo estable este viernes en Tenerife y las islas orientales, con heladas en cumbres y lluvias débiles en La Palma

Tiempo estable este viernes en Tenerife y las islas orientales, con heladas en cumbres y lluvias débiles en La Palma

Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de más lluvias y un cambio del tiempo en Tenerife desde hoy hasta el fin de semana: "Entramos en una fase más invernal"

¿Cómo pueden ahorrar los tinerfeños durante las rebajas? Estos son los mejores trucos

¿Cómo pueden ahorrar los tinerfeños durante las rebajas? Estos son los mejores trucos

Los trabajadores de Tenerife tendrán 40 días de vacaciones en 2026: pide estos días libres para rentabilizar al máximo la normativa del Estatuto de los Trabajadores

Los trabajadores de Tenerife tendrán 40 días de vacaciones en 2026: pide estos días libres para rentabilizar al máximo la normativa del Estatuto de los Trabajadores

Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata

Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata

Dos detenidos por la venta de cocaína y hachís en Tenerife

Canarias cierra diciembre con temperaturas más bajas y lluvias por encima de la media

Canarias cierra diciembre con temperaturas más bajas y lluvias por encima de la media

El Cabildo de Tenerife ya puede imponer tasas a los extranjeros para acceder al Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife ya puede imponer tasas a los extranjeros para acceder al Parque Nacional del Teide
Tracking Pixel Contents