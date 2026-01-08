Tiempo estable este viernes en Tenerife y las islas orientales, con heladas en cumbres y lluvias débiles en La Palma
La previsión apunta a cielos poco nubosos en buena parte del Archipiélago, descenso nocturno de temperaturas en zonas altas y mala mar en el norte
Canarias afronta una jornada meteorológicamente tranquila en la mayor parte del Archipiélago, aunque con matices importantes según la isla y la altitud, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El pronóstico apunta a un predominio de cielos poco nubosos en las islas orientales y en Tenerife, mientras que en las occidentales se esperan intervalos nubosos, con especial atención a La Palma, donde no se descartan precipitaciones débiles.
Además, el descenso de las temperaturas nocturnas favorece la aparición de heladas en zonas de cumbre, un fenómeno habitual en esta época del año, y las condiciones del mar seguirán marcadas por el oleaje del norte y nordeste.
Cielos despejados en las islas orientales y Tenerife
En Tenerife y en las islas orientales se espera una jornada dominada por los cielos poco nubosos, aunque a últimas horas del día podrían aparecer intervalos de nubosidad en el norte y el este. En estas zonas no se descarta alguna precipitación débil y puntual durante la noche, especialmente en áreas expuestas al alisio.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores suaves en zonas costeras y algo más fríos en medianías y cumbres. El viento soplará del este moderado, girando a nordeste a partir del mediodía, con especial intensidad en las zonas altas.
Heladas en las cumbres de Tenerife
Uno de los aspectos más destacados del día será la presencia de heladas débiles, que podrían ser localmente moderadas en las cumbres centrales de Tenerife. La Aemet no descarta que este fenómeno también se produzca en las zonas más altas de La Palma y Gran Canaria, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por carreteras de alta montaña durante la madrugada y primeras horas del día.
La Palma, la isla más inestable
La previsión meteorológica señala a La Palma como la isla con mayor inestabilidad. En el norte y el este, los cielos permanecerán nubosos, con precipitaciones débiles durante la madrugada, que podrían ser localmente moderadas. Estas lluvias también podrían reaparecer, de forma débil, durante la noche.
En el resto de la isla, el cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar claros temporales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará del este moderado, con mayor intensidad en los extremos sureste y noroeste, girando a nordeste a partir de la tarde.
Situación similar en La Gomera y El Hierro
En La Gomera, se esperan intervalos nubosos en el norte, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán y el viento será de componente este, flojo a moderado, rolando a nordeste por la tarde.
Por su parte, El Hierro registrará un tiempo mayoritariamente estable, con cielos poco nubosos y algún intervalo ocasional en el norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el viento seguirá un patrón similar al del resto de las islas occidentales.
Estado de la mar: oleaje del norte y nordeste
En cuanto a las condiciones marítimas, la Aemet prevé viento del este o nordeste de fuerza 3 a 6, con marejada o fuerte marejada. El mar de fondo del norte o nordeste, con olas de 1 a 2 metros, irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día.
No obstante, durante la noche podrían registrarse aguaceros en aguas costeras del norte de La Palma, lo que aconseja extremar la precaución en actividades náuticas y en zonas expuestas del litoral.
Temperaturas previstas en capitales y municipios
- Santa Cruz de Tenerife: 15 °C de mínima y 21 °C de máxima
- San Sebastián de La Gomera: 15 °C / 20 °C
- Santa Cruz de La Palma: 15 °C / 20 °C
- Valverde (El Hierro): 11 °C / 14 °C
- La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
- La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”
- La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife
- La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
- La Aemet avisa: las temperaturas bajan este domingo en Tenerife y habrá heladas en el Teide
- Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
- No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos Tenerife
- La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife