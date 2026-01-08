Los trabajadores de Tenerife tendrán 40 días de vacaciones en 2026: pide estos 12 días libres para rentabilizar al máximo la normativa del Estatuto de los Trabajadores

Las vacaciones de Navidad ya han llegado a su fin y, con la vuelta a la rutina, muchos trabajadores empiezan a preguntarse cuándo será el próximo descanso. El verano aún queda lejos y el siguiente festivo parece tardar en llegar, y en este periodo de impasse, ya es posible planificar los días libres de 2026. Si los eliges bien y con estrategia, se pueden acumular muchos días de descanso consecutivos pidiendo libres unas 12 o 15 jornadas. Gracias a la combinación de festivos locales, insulares y nacionales, el calendario laboral de Tenerife ofrece múltiples opciones para sacar el máximo partido a las vacaciones.

Todos los trabajadores quieren disfrutar del mayor número posible de días de descanso al año. Por eso, si sigues estos, podrás acumular entre 35 y 40 días libres, muy por encima de los 23 días laborables que establece el Estatuto de los Trabajadores como mínimo legal. Esta norma reconoce 2,5 días naturales de vacaciones por cada mes trabajado, lo que se traduce en 30 días naturales o 23 laborables al año. Además, muchos convenios colectivos amplían este límite, lo que permite a los empleados aprovechar aún mejor el calendario y sacar el máximo partido a este truco totalmente legal.

Lucía Feijoo Viera

Los festivos de Tenerife caen muy bien este año

Todos los trabajadores cuentan cada año con 14 días festivos en su calendario laboral, que se reparten entre festivos locales, insulares, autonómicos y nacionales. En toda España se comparten nueve fiestas nacionales, mientras que el resto se distribuye de la siguiente manera: tres festivos autonómicos, fijados por el Gobierno de Canarias; uno insular, elegido por el cabildo de cada isla; y dos festivos locales, que determina cada ayuntamiento. Una combinación clave para planificar mejor las vacaciones y alargar los periodos de descanso.

Calendario laboral 2026 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife / femete

Este 2026, los festivos nacionales son los siguientes:

(martes): Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (viernes): Natividad del Señor (Navidad).

Se puede observar que muchos de estos días festivos caen en lunes o viernes, lo que facilita extender el fin de semana. En cuanto a los festivos autonómicos, este año Canarias contará con un día de fiesta más, ya que la celebración del domingo 1 de noviembre se moverá al 2:

2 de noviembre (Lunes): Festivo Autonómico por traslado del Día de Todos los Santos.

En el caso de los insulares, todo varía por isla:

La Palma: 5 de agosto (Miércoles). Festivo por Nuestra Señora de las Nieves.

El Hierro: 24 de septiembre (Jueves). Festivo por Nuestra Señora de los Reyes.

La Gomera: 5 de octubre (Lunes). Festivo por Nuestra Señora de Guadalupe.

A esta lista se le deben añadir los dos días festivos locales que cada municipio elige. El Martes de Carnaval, que en 2026 se celebra el 17 de febrero, es uno de los festivos más comunes, y muchas ciudades lo han adoptado como su día festivo local. A continuación, se presenta la lista con algunos de los festivos locales de municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife:

Tenerife

: San Vicente Mártir (22 de enero, jueves) / Lunes de Remedios (1 de junio, lunes) Tacoronte: Martes de Carnaval (17 de febrero, martes) / Santa Catalina (25 de noviembre, miércoles)

La Palma

Breña Alta: Martes de Carnaval (17 de febrero, martes) / San Pedro Apóstol (29 de junio, lunes)

La Gomera

Hermigua: Santo Domingo de Guzmán (7 de agosto, viernes) / Nuestra Señora de la Encarnación (8 de septiembre, martes)

El Hierro

El Pinar de El Hierro: San Juan Bautista (24 de junio, miércoles) / Virgen del Carmen (16 de julio, jueves)

Guía para tener hasta 40 días de vacaciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife pidiendo 15 días libres

Con una buena planificación del calendario laboral y aprovechando festivos nacionales, autonómicos, insulares y locales, los trabajadores canarios pueden multiplicar sus días libres sin gastar más vacaciones. El truco está en pedir los días laborales clave que quedan entre festivos y fines de semana.

Carnaval es el primer gran bloque del año: El Martes de Carnaval es festivo local en muchos municipios, entre ellos Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Ejemplo con Santa Cruz de Tenerife y La Laguna: festivo el martes 17 de febrero. Pidiendo el lunes 16 y el miércoles 18, se consiguen 5 días libres seguidos, del sábado al miércoles, usando solo 2 días de vacaciones. Si se enlaza con el fin de semana anterior o posterior, se puede llegar hasta 7 días libres.

Ejemplo en Santa Cruz de Tenerife: pidiendo martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de mayo, se obtienen 9 días libres consecutivos con solo 3 días de vacaciones.

Ejemplo en Tenerife: con el festivo nacional del 12 de octubre (lunes), pidiendo del martes 13 al viernes 16, se logran 9 días libres consecutivos.

En Navidad ponle la guinda a 2026: Navidad y Reyes permiten el mayor número de días consecutivos. Ejemplo en Santa Cruz de Tenerife o La Laguna: combinando los festivos del 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero y pidiendo del 28 al 31 de diciembre, y el 4 y 5 de enero de 2027 se pueden conseguir entre 12 y 15 días libres seguidos.

Combinando festivos locales con insulares autonómicos y nacionales con tus días libres es posible alcanzar entre 35 y 40 días libres al año sin incumplir la normativa laboral.