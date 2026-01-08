Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de más lluvias y un cambio del tiempo en Tenerife desde hoy hasta el fin de semana: "Entramos en una fase más invernal"

Tenerife y el conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se preparan para un episodio de inestabilidad atmosférica que se prolongará durante los próximos días y podría extenderse hasta el fin de semana. El meteorólogo Rubén Vázquez, de Meteovigo, ha avanzado en su pronóstico cómo evolucionará el tiempo, con lluvias y cambios en las temperaturas como principales protagonistas.

Tiempo en Tenerife

Tras varios días marcados por la relativa calma, la circulación del frente polar y la llegada de sucesivas borrascas atlánticas comenzarán a dejar su huella en la isla en los próximos días, con un ambiente más fresco de lo habitual y precipitaciones débiles, concentradas sobre todo en la vertiente norte.

Tenerife tendrá más nubosidad y lluvias débiles en el norte de la isla

Según el análisis de Rubén Vázquez, Tenerife verá cómo se acercan frentes debilitados asociados a la borrasca Goretti y a nuevas depresiones que se moverán por el Atlántico. Aunque el núcleo de la inestabilidad afectará principalmente al norte y oeste de la Península, parte de esa circulación irá descendiendo de latitud y alcanzará al archipiélago.

En el caso de Tenerife, los modelos coinciden en que las precipitaciones serán poco importantes. Rubén Vázquez señala que "las lluvias se concentrarán sobre todo en la cara norte de las islas de mayor relieve", lo que sitúa a Tenerife entre las más expuestas a chubascos ocasionales.

Las medianías podrían registrar los mayores acumulados, mientras que el sur de la isla quedará, en la mayoría de jornadas, al margen de estas precipitaciones.

De cara al sábado por la tarde, las precipitaciones se podrían dispersar y llegar a puntos muy concretos de las islas.

La provincia de Santa Cruz de Tenerife experimentará un descenso térmico y ambiente más invernal

Más allá de la lluvia, el cambio más importante será el térmico. El meteorólogo explica que, aunque ya no se esperan heladas extremas como las registradas en días anteriores en otras zonas del país, sí se mantendrán "temperaturas por debajo de la media climática" en Tenerife. Este descenso se notará especialmente en horas nocturnas y en zonas de interior y cumbre.

Temperaturas que se registrarán la mañana del viernes 9 de enero / Meteologix

La entrada de masas de aire de origen marítimo polar favorecerá un ambiente más invernal, con máximas contenidas y sensación térmica más fresca, sobre todo cuando aumente el viento asociado al paso de los frentes.

Por el momento no hay avisos meteorológicos activados para ninguna de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y los modelos no apuntan a fenómenos adversos significativos a corto plazo. Sin embargo, Vázquez advierte de que la evolución atmosférica sigue siendo dinámica y que, a inicios de la próxima semana, una vaguada asociada al frente polar podría aproximarse más al archipiélago, devolviendo el mal tiempo a toda Canarias.

Ese escenario abre la puerta a un aumento de la inestabilidad, con más nubosidad y nuevas precipitaciones, siempre de carácter débil o moderado, porque, como avisa Rubén Vázquez, "Canarias, especialmente las islas de mayor relieve como Tenerife, están en la diana de estas precipitaciones de cara a los próximos días"