Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana

Jorge Rey ha arrancado el año con malas noticias para los tinerfeños. El joven meteorólogo ha advertido de nuevas lluvias en Canarias tras el paso de la borrasca Francis, que aún deja sus últimos coletazos en Tenerife. El burgalés anticipa un nuevo cambio de tiempo en los próximos días, mientras en la Península se mantiene un escenario plenamente invernal, con frío intenso, nevadas y más precipitaciones en amplias zonas del país.

Así corren los barrancos de Santa Cruz de Tenerife tras la borrasca Francis / Javier Durán Cantos

Muchos canarios ya están candados de tanta lluvia, pero por desgracia para ellos, las precipitaciones seguirán marcando la actualidad meteorológica. Tras la sucesión de las borrascas Claudia, Emilia y Francis, el pasado otoño y este inicio de invierno se están convirtiendo en uno de los periodos más inestables de los últimos años. El último temporal destacó especialmente por las fuertes rachas de viento, que llegaron a alcanzar los 122 kilómetros por hora en algunos puntos del Archipiélago.

En esta ocasión, las lluvias han sido menos intensas, con registros de entre 50 y 70 litros por metro cuadrado en La Palma y El Hierro. En la capital tinerfeña, la borrasca Francis dejó 16 l/m² el pasado 5 de enero y rachas de viento superiores a los 50 km/h dos días antes. La nota positiva del temporal ha sido la imagen invernal en las cumbres del Teide, que amanecieron cubiertas por un manto de nieve, tiñendo de blanco el volcán en los primeros días de 2026.

Jorge Rey alerta de lluvias aisladas en estas islas del archipiélago

"Sobre las Canarias caerán precipitaciones poco importantes, de manera bastante débil y en las islas de mayor relieve", señala el meteorólogo. En las imágenes mostradas por el burgalés se ven acumulados en La Palma, el noreste de Tenerife y la zona norte de Gran Canaria. Según Jorge Rey, estas precipitaciones se esperan para hoy jueves 8 de enero.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Mañana, día 9 de enero, el frente se desplazará al oeste dejando lluvias en La Palma, La Gomera y el Hierro. También se esperan chubascos poco importantes en Santa Cruz de Tenerife. Para el fin de semana, las precipitaciones se marcharían de casi toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque podría quedar algo de inestabilidad en La Palma.

La previsión de Jorge Rey apunta a intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias ocasionales y poco significativas en el norte de la isla de Tenerife y en zonas de medianías y cumbres, especialmente en el entorno del Teide y áreas expuestas al alisio. No se esperan episodios de lluvia intensa ni fenómenos adversos destacados, manteniéndose unas temperaturas suaves para la época, propias del invierno canario.

El anticiclón irá ganando presencia progresivamente, lo que favorecerá la estabilidad en el Archipiélago durante los próximos días, con un tiempo más tranquilo que en el resto del país y sin cambios bruscos en las temperaturas.