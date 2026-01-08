Canarias cierra diciembre con temperaturas más bajas y lluvias por encima de la media

El mes de diciembre dejó en Canarias un balance marcado por el descenso de las temperaturas y un aumento significativo de las lluvias, de acuerdo con el adelanto climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media registrada en el Archipiélago fue de 15,7 grados centígrados, lo que supone 0,7 grados menos que el valor de referencia para este periodo.

Además del ambiente más frío, las precipitaciones tuvieron un papel destacado. La media acumulada alcanzó los 75,3 litros por metro cuadrado, una cifra que representa el 133% de lo habitual en un mes de diciembre, confirmando así un final de año más húmedo de lo normal en el conjunto de las Islas.

Un mes dominado por temperaturas inferiores a la media

Solo tres días con valores ligeramente más altos

Según los datos de la Aemet, las temperaturas se mantuvieron por debajo de la media durante la mayor parte del mes, con la excepción de los días 7, 8 y 9 de diciembre, cuando los termómetros registraron valores ligeramente superiores a los habituales.

El inicio del mes estuvo condicionado por una situación anticiclónica, que favoreció la entrada de vientos del norte sobre Canarias. Este patrón mantuvo un ambiente fresco y estable hasta el día 6, con temperaturas contenidas y sin grandes sobresaltos meteorológicos.

Episodio de calima y ascenso puntual de temperaturas

Entre los días 7 y 9, el desplazamiento del anticiclón atlántico hacia el norte de Canarias provocó un cambio en la dirección del viento, que pasó a soplar de este-sureste. Esta situación trajo consigo un ligero aumento de las temperaturas, acompañado de calima y una reducción de la humedad atmosférica, especialmente perceptible en las zonas bajas y urbanas.

Este episodio fue breve y dio paso rápidamente a un nuevo descenso térmico asociado a la llegada de sistemas frontales.

Borrascas, lluvias persistentes y nieve en las cumbres

El impacto de Bram y Emilia

El día 10 de diciembre, el paso del frente asociado a la borrasca Bram, junto a la presencia de una vaguada en altura al este del Archipiélago canario, provocó un descenso generalizado de las temperaturas.

La situación se intensificó de forma notable los días 12 y 13 con la llegada de la borrasca Emilia, que afectó a todas las islas. Este episodio dejó lluvias persistentes y generalizadas, chubascos tormentosos, episodios de granizo y nevadas en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. También se registraron vientos fuertes, que incrementaron la sensación térmica de frío.

Durante este episodio frío, que se extendió entre los días 11 y 14, se alcanzó la mayor anomalía térmica negativa del mes, con una desviación de hasta -4,4 grados respecto a la media el día 13, uno de los valores más bajos registrados en diciembre.

Segunda mitad del mes más estable, pero fría

A partir del día 15, volvió a imponerse una situación anticiclónica en el entorno de Canarias, acompañada de un flujo intenso del norte. Aunque el tiempo se estabilizó y disminuyeron las precipitaciones, las temperaturas continuaron ligeramente por debajo de los valores normales durante el resto del mes, con pocas variaciones significativas.

Final de diciembre con ligero repunte térmico

El mes concluyó con un nuevo cambio en la situación meteorológica. La aproximación de la borrasca Francis, desde el día 30, generó un flujo de oeste que favoreció un ligero ascenso de las temperaturas. Este repunte permitió que los valores térmicos se situaran en torno a la media climática el día 31, cerrando así diciembre con un ambiente algo más suave.