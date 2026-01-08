El Camino Viejo, más protegido desde Barranco Hondo a Igueste

El Ayuntamiento de Candelaria promueve la homologación del Camino Viejo de Candelaria, en el tramo comprendido entre Barranco Hondo e Igueste, una actuación incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Candelaria Viva. La actuación incorpora la aplicación de la señalética prevista en el proyecto Returnat, con una inversión de casi 60.000 euros.

El Ayuntamiento recuerda que una parte del trazado está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Sitio Histórico. Este tramo protegido se localiza entre la zona del campo de fútbol de Barranco Hondo y La Jiménez, en la parte alta de Igueste, lo que refuerza la importancia de su conservación y puesta en valor.

En relación con el alcance de la actuación, se destaca que el proyecto mejorará la comprensión, protección y valoración del entorno natural, así como la convivencia entre la ciudadanía y el medio natural. Además, la homologación permitirá ampliar la red de senderos del municipio, ya que este tramo se conecta con otros itinerarios como El Centeno, La Mesa, el Barranco de Chacorche, Los Brezos, Barranco del Rincón y El Moralito, favoreciendo el uso recreativo, turístico y deportivo.

El Camino Viejo de Candelaria es una de las pocas rutas de este tipo declarados BIC, junto a los de La Orotava y El Socorro, en Güímar. Se trata de un trazado histórico que comunicaba La Laguna con la Basílica de Candelaria y su imagen de la Virgen y que se utilizó regularmente desde hace siglos coincidiendo con la festividad. El Camino Viejo de Candelaria discurre por las medianías de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria atravesando antiguos campos de cultivo, barrancos y caseríos abandonados, como el de Pasacola, lo que hace del camino un valor por sí mismo.

Con una distancia de 21,2 kilómetros, este antiguo camino real está vinculado al culto de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, convirtiéndose en una ruta de peregrinación de fieles y usuarios desde el siglo XVI. Durante siglos se ha convertido en una de las referencias de la fiesta de la Virgen de Candelaria que se celebra el 15 de agosto y que ese día y en su víspera reúne a más de 100.000 personal. La homologación de este sendero forma parte de las 17 actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Candelaria Viva, que cuenta con una subvención total de 2.950.000 euros. En el eje de mejora de la eficiencia energética se contempla una inversión de 1.380.000 euros destinada a actuaciones como la red de itinerarios peatonales, la mejora del entorno de Santa Ana, la movilidad sostenible urbano–rural y la adecuación y señalización de senderos municipales.

La concejala de Medio Ambiente Natural, Maeva Tendero, y el equipo técnico municipal realizaron una visita al recorrido para comprobar el estado actual del camino, las necesidades detectadas y los avances previstos en esta fase del proyecto.