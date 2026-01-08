El Cabildo de Tenerife recibe las competencias íntegras en el Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife asume las competencias íntegras, transferidas y no delegadas como hasta ahora, en el Parque Nacional del Teide tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este miércoles del decreto que las traslada desde la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. La presidenta insular, Rosa Dávlla, califica el final del largo proceso administrativo como «un hito histórico», porque los tinerfeños se convierten en «dueños» de su símbolo de identidad.

Mejor gestión

Dávila valora que «esas competencias plenas nos van a permitir no sólo dotar al Teide de una gestión más eficiente, sino también tomar decisiones mucho más cercanas al territorio». Recuerda en este sentido que «tenemos una preocupación respecto a cómo se realiza hoy la visita al Teide, fundamentalmente en vehículo particular, y apostamos por una movilidad sostenible, entre otros desafíos».

Desafíos

Apunta que en muchos de esos retos "ya nos hemos involucrado", como en la investigación del bosque de cedros y la recuperación de la especie, la preservación y conservación de los distintos ecosistemas, de la fauna, de la flora, además de la convivencia con los usos tradicionales que "históricamente ha tenido nuestra gente" en el Teide, explica Dávila.

De la mano

Subraya que «hemos ido de la mano del Gobierno en Canarias en este proceso» y resalta que «tanto el presidente Clavijo como el consejero Mariano Zapata han sido aliados fundamentales». En primer lugar, en un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), ya en vigor, «avanzado y moderno que impulsa la conservación y la preservación y da nuevas herramientas respecto al que estaba en vigor, de hace más de 22 años».

Una innovación

En cuanto a la transferencia, recogida en la Ley de Presupuestos de 2025, se ha hecho ahora realidad, lo que lleva a Dávila a destacar que «es el único parque nacional en Canarias que se gestiona directamente por un cabildo». El resto de islas, reitera, «ni siquiera la tienen delegada; o sea, se trata de una innovación y una novedad».

Ampliación de plantilla

La presidenta indica que «desde ya, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aprobamos en septiembre directamente vinculada a la transferencia", podrán incorporarse a la plantilla del parque nacional 13 agentes de medio ambiente, casi el 70% de la cifra global, además de otros técnicos, hasta un total de 17 trabajadores». Al respecto, desveló que "nuestra idea es culminar la selección de todas las incorporaciones en los próximos dos o tres meses". Además, "hemos ido reforzando también los encargos con empresas públicas que trabajan también en la vigilancia o a los guardias rurales".

Operación Nevada

Cuestionada sobre otra posible Operación Nevada, recalca que "la reciente fue un éxito, porque permitió subir a más de 5.500 tinerfeños y canarios al Teide en fin de semana en guagua, gratis y con todas las garantías de seguridad". Insistió en que "la idea es que si hay una nevada con la importancia de la de hace tres semanas con la borrasca Emilia "repetiríamos un operativo que funciona. Están en condiciones y preparados para hacerlo".

Movilidad

El Operativo Nevada "nos dejó un buen ejemplo" y tiene que ver con una movilidad sostenible en el Parque Nacional del Teide, cuyo plan corresponde, según el PRUG, al Cabildo de Tenerife. Al respecto, anuncia que " ya se han adquirido las guaguas que van a prestar el servicio, no solamente en el circuito interior. Serán 14 vehículos que van a estar constantemente pasando por los puntos más importantes". Todo con el objetivo de que "no se vaya en coche particular o de alquiler, sino que se prime al transporte colectivo y público".

El Plan

Sobre ese plan de movilidad, Dávila valora que "estamos empezando". Recuerda que"ya habíamos creado una comisión con representantes de los distintos sectores y de todas las administraciones, también los científicos". Tiene un carácter ejecutivo y está integrada por las distintas áreas del Cabildo que deben impulsar el Plan Rector de Uso y Gestión.

Ecotasa

Rosa Dávila anuncia que "desde este mes los turistas extranjeros van a tener que pagar una ecotasa para hacer el trayecto a pie en los dos senderos de acceso a la cumbre, Montaña Blanca y Telesforo Bravo". Recalca que "todos los ingresos por esa ecotasa van a revertir en la conservación y en la mejora del propio Teide". Concluye, "estamos trabajando ya, también en esa comisión, para que paguen una ecotasa por la visita al Teide".