Aviso de la DGT a los conductores tinerfeños: hasta 200 euros de multa por esta distracción tan habitual al volante

Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes en las carreteras canarias y del resto de España. Durante la conducción, los conductores llevan a cabo acciones que parecen inofensivas pero suponen graves riesgos tanto para ellos como para el resto de circulantes de la vía.

La Dirección General de Tráfico (DGT) es clara e insiste en qué cualquier tipo de distracción al volante aumenta el riesgo en la carretera. Por ello, mantener la atención plena durante la conducción es la clave para evitar situaciones peligrosas y aumentar la capacidad de reacción.

Sanciones más comunes al volante

Las distracciones son una de las causas que más siniestros provocan en las carreteras, cometer este tipo de infracciones están castigadas "con una sanción económica pero también puede suponer una pérdida de puntos en tu permiso de conducir", aclaran desde la DGT

Exceso de velocidad : es la sanción más común y los conductores se entren a multas de hasta 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos de carné de conducir.

: es la sanción más común y los conductores se entren a multas de hasta 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos de carné de conducir. Alcohol y drogas : dependiendo de la tasa, las sanciones pueden alcanzar los 1.000 euros y 6 puntos. Además, superar 0,6 mg/l está considerado un delito.

: dependiendo de la tasa, las sanciones pueden alcanzar los 1.000 euros y 6 puntos. Además, superar 0,6 mg/l está considerado un delito. Dispositivos móviles : circular con el móvil en la mano conlleva sanciones de 200 euros y la perdida de 3 a 6 puntos.

: circular con el móvil en la mano conlleva sanciones de 200 euros y la perdida de 3 a 6 puntos. Fumar durante la conducción : está considerado una distracción, ya que se aparta la vista de la carretera y se crea un espacio lleno de humo dentro del vehículo que dificulta la visión y ponen en riesgo la seguridad vial, por ello, está sancionado con 200 euros. En cambio, tirar una colilla por la ventanilla supone una multa de 500 euros y 6 puntos.

: está considerado una distracción, ya que se aparta la vista de la carretera y se crea un espacio lleno de humo dentro del vehículo que dificulta la visión y ponen en riesgo la seguridad vial, por ello, está sancionado con 200 euros. En cambio, tirar una colilla por la ventanilla supone una multa de 500 euros y 6 puntos. No llevar el cinturón de seguridad: se considera una infracción grave y conlleva sanciones de 200 euros y la pérdida de 4 puntos.

¿Está prohibido comer o beber mientras se conduce?

El Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente la acción de comer o beber en el coche. Sin embargo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial es clara: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Multas por beber o comer al volante / E.D

Multas por comer o beber durante la conducción

Los agentes de tráfico pueden considerar beber o comer como una infracción leve, lo que supondría una sanción económica de 80 euros. Sin embargo, si se percibe que se genera una situación de riesgo para los conductores las multas pueden ascender hasta 200 euros.

Se puede considerar una infracción peligrosa porque se conduce con una sola mano durante varios segundos, también se pierde la visión del entorno de manera momentánea. Además, los conductores se distraen mentalmente cuando cogen la botella de agua y beben durante la circulación, y en consecuencia se retrasa la toma de decisiones.