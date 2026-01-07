Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAccidente mortal en CanariasSituación en VenezuelaCD TenerifeLotería de El NiñoCataratas en Tenerife
instagramlinkedin

El presupuesto de Arico incluye 8,8 millones para optimizar los servicios básicos

La limpieza viaria y la recogida de residuos son prestaciones esenciales que absorben la mayor parte de un incremento superior a 900.000 euros

Andrés Martínez y Olivia Delgado, alcalde y concejala de Hacienda, respectivamente. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Andrés Martínez y Olivia Delgado, alcalde y concejala de Hacienda, respectivamente. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

El Día

El Día

Arico

A casi 15 millones de euros asciende el presupuesto del Ayuntamiento de Arico para este año, con un incremento del 6,4% (casi 905.000 euros). El esfuerzo se centra en el aumento del 22% de los gastos corrientes para mejorar los servicios públicos esenciales. Esta partida suma 8,8 millones y permitirá reforzar la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de jardines y zonas verdes, además de la limpieza de colegios y edificios municipales, modernizar el alumbrado público y asegurar la vigilancia de emisarios.

«Responsable, realista y solvente» son los términos que empleó el gobierno local para definir el documento, «diseñado para responder a los distintos escenarios económicos de 2026 y orientado a situar a vecinos y vecinas en el centro de la acción política».

El alcalde, Andrés Martínez, resaltó la aprobación del presupuesto para que su entrada en vigor tenga lugar «casi a principio de año». Al tiempo destacó que el propósito es realizar «más inversiones, mejorando la calidad del servicio y mantener las subvenciones a los colectivos». El regidor resumió que «mejorará sustancialmente Arico».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Olivia Delgado, explicó que el incremento presupuestario «va destinado a mejorar los servicios públicos esenciales». Incidió en que se incluye el aumento de las partidas para limpieza de colegios, dependencias municipales, mantenimiento de los jardines, recogida de residuos y limpieza viaria, así como la protección del litoral.

Uno de los aspectos que centró el argumentario del gobierno municipal es la inversión de 350.000 euros para «continuar dando respuesta a las obras de asfaltado del municipio, así como un fuerte componente social apoyando a colectivos como nunca antes, consolidando así esas políticas públicas de apoyo al tejido social del municipio», desarrolló la edil socialista. «Con todo esto damos respuesta a lo que nos trasladan nuestros vecinos y vecinas y trabajando desde el compromiso, el rigor y la seriedad», concluyó Delgado.

Inversiones estratégicas

El capítulo de inversiones reales, dotado con casi 433.000 euros, prioriza la continuidad de proyectos iniciados y nuevas actuaciones urgentes. Entre las inversiones más relevantes destacan la repavimentación de calles destinada a mejorar la seguridad vial y la movilidad en diversas vías del municipio, la adquisición de maquinaria y equipamiento como nuevos recursos para los departamentos de obras y servicios públicos, mejorando la capacidad de respuesta ante incidencias, así como la modernización administrativa con la renovación de mobiliario y equipos informáticos para avanzar en la transformación digital y mejorar la atención ciudadana.

En el ámbito social, el Ayuntamiento refuerza su apoyo a los colectivos más vulnerables y a las familias. Se destinan recursos específicos para campamentos de verano y navidad, así como programas de conciliación y acogida temprana, facilitando la organización laboral y familiar de los vecinos. Asimismo, se mantiene la apuesta por la cultura y el deporte, destacando programas como Cultivarte y el apoyo continuo a los clubes deportivos y al deporte base, señala el gobierno.

El presupuesto del Ayuntamiento de Arico aprobado de forma inicial señala un crecimiento concreto del 6,48% respecto al del año 2025, alcanzando los 14.870.985 euros. Otro de los aspectos sobre los que llamó la atención el grupo de gobierno (PP-PSOE) es que el Consistorio arquero tiene «una deuda financiera a cero». n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents