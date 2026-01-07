El presupuesto de Arico incluye 8,8 millones para optimizar los servicios básicos

A casi 15 millones de euros asciende el presupuesto del Ayuntamiento de Arico para este año, con un incremento del 6,4% (casi 905.000 euros). El esfuerzo se centra en el aumento del 22% de los gastos corrientes para mejorar los servicios públicos esenciales. Esta partida suma 8,8 millones y permitirá reforzar la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de jardines y zonas verdes, además de la limpieza de colegios y edificios municipales, modernizar el alumbrado público y asegurar la vigilancia de emisarios.

«Responsable, realista y solvente» son los términos que empleó el gobierno local para definir el documento, «diseñado para responder a los distintos escenarios económicos de 2026 y orientado a situar a vecinos y vecinas en el centro de la acción política».

El alcalde, Andrés Martínez, resaltó la aprobación del presupuesto para que su entrada en vigor tenga lugar «casi a principio de año». Al tiempo destacó que el propósito es realizar «más inversiones, mejorando la calidad del servicio y mantener las subvenciones a los colectivos». El regidor resumió que «mejorará sustancialmente Arico».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Olivia Delgado, explicó que el incremento presupuestario «va destinado a mejorar los servicios públicos esenciales». Incidió en que se incluye el aumento de las partidas para limpieza de colegios, dependencias municipales, mantenimiento de los jardines, recogida de residuos y limpieza viaria, así como la protección del litoral.

Uno de los aspectos que centró el argumentario del gobierno municipal es la inversión de 350.000 euros para «continuar dando respuesta a las obras de asfaltado del municipio, así como un fuerte componente social apoyando a colectivos como nunca antes, consolidando así esas políticas públicas de apoyo al tejido social del municipio», desarrolló la edil socialista. «Con todo esto damos respuesta a lo que nos trasladan nuestros vecinos y vecinas y trabajando desde el compromiso, el rigor y la seriedad», concluyó Delgado.

Inversiones estratégicas

El capítulo de inversiones reales, dotado con casi 433.000 euros, prioriza la continuidad de proyectos iniciados y nuevas actuaciones urgentes. Entre las inversiones más relevantes destacan la repavimentación de calles destinada a mejorar la seguridad vial y la movilidad en diversas vías del municipio, la adquisición de maquinaria y equipamiento como nuevos recursos para los departamentos de obras y servicios públicos, mejorando la capacidad de respuesta ante incidencias, así como la modernización administrativa con la renovación de mobiliario y equipos informáticos para avanzar en la transformación digital y mejorar la atención ciudadana.

En el ámbito social, el Ayuntamiento refuerza su apoyo a los colectivos más vulnerables y a las familias. Se destinan recursos específicos para campamentos de verano y navidad, así como programas de conciliación y acogida temprana, facilitando la organización laboral y familiar de los vecinos. Asimismo, se mantiene la apuesta por la cultura y el deporte, destacando programas como Cultivarte y el apoyo continuo a los clubes deportivos y al deporte base, señala el gobierno.

El presupuesto del Ayuntamiento de Arico aprobado de forma inicial señala un crecimiento concreto del 6,48% respecto al del año 2025, alcanzando los 14.870.985 euros. Otro de los aspectos sobre los que llamó la atención el grupo de gobierno (PP-PSOE) es que el Consistorio arquero tiene «una deuda financiera a cero». n