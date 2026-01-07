La Policía Nacional lanza un aviso a los padres y madres tinerfeños: "No amenaces a los niños con que la policía se los llevará"

La Policía Nacional utiliza las redes sociales para concienciar y prevenir a la ciudadanía, pero no solo alerta sobre estafas, sino también sobre prácticas comunes que se llevan a cabo y pueden tener un importante impacto en la educación de los más pequeños.

Una agente ha lanzado un aviso dirigido a madres y padres para que dejen de utilizar una práctica muy común en los hogares con niños. A través de sus redes sociales oficiales han advertido a todas las familias: "No hagáis esto".

"No somos el coco"

En el vídeo publicado se recrea una llamada telefónica a una comisaria ficticia, donde una madre solicita la presencia de una patrulla en su casa porque sus dos hijos se están pelando. Tras la solicitud por parte de la madre, el agente simula enviar una patrulla de policía al hogar, pero tras la amenaza el conflicto entre los hermanos cesa y el agente da por concluida la discusión.

Desde la Policía Nacional insisten en que nunca deben ser percibidos como una amenaza, sino como una figura de ayuda y protección. El objetivo es que los más pequeños confíen en los agentes de seguridad, no que los asocien con castigos.

Sin embargo, el mensaje de los agentes es claro: "No somos el coco".

La Policía Nacional avisa

"Si amenazáis a los niños con que la Policía se los llevará si se portan mal, nos temerán y no acudirán a nosotros cuando se encuentren en peligro. Haz que confíen en nosotros y enséñales que estamos para ayudarles", concluye.

La Policía Nacional está para ayudar, no para asustar. Es por ello, que los menores deben de crecer sabiendo que deben acudir a ellos cuando lo necesiten.